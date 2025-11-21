MotorOil: Το επενδυτικό πλάνο έως το 2030 και ο πλήρης μετασχηματισμός του ενεργειακού ομίλου

Το νέο στρατηγικό σχέδιο της Motor Oil έως το 2030 αποτυπώνει τον πιο εκτεταμένο μετασχηματισμό στην ιστορία του ομίλου. Με επενδύσεις 4 δισ. ευρώ που «απλώνουν» τις δραστηριότητες πέρα από τη διύλιση και σε ολόκληρο το ενεργειακό φάσμα, ο όμιλος επιδιώκει να διαμορφώσει κυρίαρχη θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επενδύοντας σε ασφάλεια, τεχνολογία και πράσινη μετάβαση.

Με εμπειρία πέντε δεκαετιών, η Motor Oil έχει εξελιχθεί από ένα ισχυρό ελληνικό διυλιστήριο σε έναν πολυσχιδή ενεργειακό οργανισμό με περισσότερες από 100 θυγατρικές. Η νέα στρατηγική κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: υγρά καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια και κυκλική οικονομία, τομείς που αντικατοπτρίζουν τις μεγάλες ενεργειακές τάσεις της επόμενης δεκαετίας.

Στον παραδοσιακό πυλώνα της διύλισης, ο όμιλος συνεχίζει να ποντάρει σε τεχνολογική υπεροχή και υψηλή παραγωγική ικανότητα. Το διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων, ένα από τα πιο σύνθετα στη Μεσόγειο, επεξεργάζεται πάνω από 200.000 βαρέλια αργού ημερησίως, ενώ το εμπορικό δίκτυο των σημάτων AVIN και Shell ξεπερνά τα 1.500 πρατήρια σε πέντε χώρες. Παράλληλα, αναπτύσσονται προϊόντα νέας γενιάς – από εναλλακτικά καύσιμα και βιοκαύσιμα έως τεχνολογίες υδρογόνου.

Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης. Η θυγατρική MORE πρωταγωνιστεί στις ΑΠΕ με εγκατεστημένη ισχύ 847 MW και στόχο να υπερβεί τα 2 GW έως το 2030. Η εταιρεία επενδύει σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς και σε υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που ενισχύουν τη σταθερότητα του συστήματος.

Στον ίδιο κλάδο εντάσσεται και η πρόσφατη συγχώνευση των ΗΡΩΝ και nrg, η οποία δημιουργεί έναν νέο ολοκληρωμένο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με περισσότερους από 500.000 πελάτες και διαθέσιμη ισχύ 1,5 GW. Το σχήμα ενισχύεται από τη Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής, τη μονάδα φυσικού αερίου με την υψηλότερη αποδοτικότητα στη χώρα, που τέθηκε σε λειτουργία το 2025.

Ανάπτυξη καταγράφεται και στον τρίτο στρατηγικό πυλώνα, την κυκλική οικονομία. Μέσω των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis, ο όμιλος συμμετέχει σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα περιβαλλοντικών έργων στην Ελλάδα, από τη διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων έως τη διαχείριση υγρών αποβλήτων. Τα έργα αυτά ξεπερνούν συνολικά τα 600 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι LPC και Verd καλύπτουν κρίσιμους τομείς συλλογής και αναγέννησης λιπαντικών και βρώσιμων ελαίων, με ικανότητα επεξεργασίας 43.000 τόνων ετησίως. Σήμερα, ο όμιλος διαχειρίζεται πάνω από 1 εκατ. τόνους αποβλήτων κάθε χρόνο, με EBITDA περίπου 50 εκατ. ευρώ.

Η απανθρακοποίηση αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο της στρατηγικής. Από το 2021 έχουν επενδυθεί 2,3 δισ. ευρώ σε έργα μείωσης εκπομπών και ΑΠΕ, με τις ανανεώσιμες μονάδες του ομίλου να εξοικονομούν ήδη περισσότερους από 400.000 τόνους CO₂ ετησίως. Η επόμενη φάση περιλαμβάνει μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου 50 MW εντός του διυλιστηρίου – μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας.

Συνολικά, το επενδυτικό πλάνο της Motor Oil συνδυάζει την παραδοσιακή της δύναμη στα υγρά καύσιμα με ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης στον ηλεκτρισμό και στις κυκλικές λύσεις. Με στρατηγικές τοποθετήσεις σε κρίσιμες τεχνολογίες και ενεργειακά assets, ο όμιλος επιδιώκει να διασφαλίσει κερδοφορία και ισχυρή θέση στην περιφερειακή αγορά έως το 2030.

