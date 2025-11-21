search
21.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

21.11.2025 18:41

Τζεδάκης: «Ο Λαζαρίδης κινήθηκε απειλητικά εναντίον μου για να με εκφοβίσει»

21.11.2025 18:41
Στα όσα διαδραματίστηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη αναφέρθηκε ο  αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης, τονίζοντας ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης κινήθηκε απειλητικά εναντίον του. 

«Τα τελευταία 24ωρα μετά την κατάθεση μου ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή παρακολουθώ να περιγράφονται ψευδώς όσα διημείφθησαν στη διακοπή της συνεδρίασης. Παρατηρώ να γίνεται επιλεκτική επιλογή αποστροφών μου από τα πρακτικά και να παραγνωρίζεται πλήρως τι δήλωσαν για το γεγονός οι παριστάμενοι βουλευτές, που έσπευσαν να συγκρατήσουν τον κ. Λαζαρίδη. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια να καλύψουν την ανεκδιήγητη και απαράδεκτη συμπεριφορά του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας», επισημαίνεο ο Σταύρος Τζεδάκης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης επανέλαβε ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης κινήθηκε απειλητικά εναντίον του για να τον εκφοβίσει. «Ο κ. Λαζαρίδης κατά τη διακοπή της συνεδρίασης κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου φωνασκώντας και με προφανή πρόθεση να με εκφοβίσει. Παριστάμενοι βουλευτές τον συγκράτησαν και ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Νικολόπουλος τον απομάκρυνε οδηγώντας τον εκτός αιθούσης. Όταν άρχισε εκ νέου η συνεδρίαση ρωτήθηκα δύο φορές από τον κ. Λαζαρίδη και όπως ακούγεται και στα βίντεο της συνεδρίασης απάντησα: “Σωματικά όχι, δεν με έδειρες κιόλας” και σε επόμενη ερώτηση του ανέφερα: “Με ενοχλήσατε. Ήρθατε μπροστά μου και μου λέγατε: “Παίρνεις επιδοτήσεις”».

Η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να παρουσιάσει τον προπηλακισμό ως εικονική πραγματικότητα

«Η θρασύτατη προσπάθεια του κ. Μαρινάκη και των προπαγανδιστικών μηχανισμών της Νέας Δημοκρατίας να  εμφανίσουν τον προπηλακισμό μου ως … εικονική πραγματικότητα, τη στιγμή που τα γεγονότα επιβεβαιώνονται ξεκάθαρα και από βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης που ήταν παρόντες, δείχνει ότι όχι μόνο δεν καταδικάζουν τέτοιες συμπεριφορές, αλλά στην πράξη τις υιοθετούν και τις καλύπτουν», συνεχίζει. 

Ο Σταύρος Τζεδάκης τονίζει πως με «την κατάθεση μου στην Εξεταστική Επιτροπή έπεσε στο κενό η προσπάθεια κάποιων να με διασύρουν προσωπικά, να σπιλώσουν την επαγγελματική μου διαδρομή και την ενασχόληση μου με τα κοινά, καθώς και να εκτελέσουν εναντίον μου μια δολοφονία χαρακτήρα. Η αλήθεια και η εντιμότητα δεν κρύβονται κάτω από τη λάσπη, όσο κι αν κάποιοι εργάζονται για το αντίθετο.Δεν σας φοβομαστε κυριε Λαζαριδη! Ο ευτελισμος των θεσμων δεν θα περασει».

