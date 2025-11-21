search
21.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

21.11.2025 06:15

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κουκούλωμα διά της υποβάθμισης της εξεταστικής επιτροπής επιλέγει η Νέα Δημοκρατία

21.11.2025 06:15
exetastiki_OPEKEPE_geniki_new

Ακόμα και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εμφανίζονται θορυβημένοι από την στάση που κράτησε η ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την άρνηση του πρωταγωνιστή της ιστορίας Γιώργου Ξυλούρη, επονομαζόμενου ως «Φραπέ» να παραστεί ως μάρτυρας.

Το γεγονός ότι η ΝΔ «αποδέχθηκε» την στάση του «Φραπέ» επιχειρώντας στην συνέχεια να δώσει μία άλλη λύση στην όλη υπόθεση, λένε γαλάζια στελέχη, στέλνει το μήνυμα στην κοινωνία ότι προφανώς το κυβερνών κόμμα επιθυμεί να μην αναζητηθεί η αλήθεια και να συγκαλυφθούν οι οποίες ευθύνες υπάρχουν στα κυβερνητικά στελέχη. 

Η εξέλιξη αυτή ήταν η χειρότερη για τους βουλευτές της ΝΔ καθώς μέχρι σήμερα το επιχείρημά τους απέναντι στους πολίτες ήταν ότι η ίδια ζήτησε την σύσταση της εξεταστικής επιτροπής προκειμένου να βγει η αλήθεια στο φως. 

Όμως και αυτή την φορά, μετά τα Τέμπη η κυβέρνηση εμφανίστηκε να ακολουθεί την τακτική του κουκουλώματος εκμεταλλευόμενη τα προσκόμματα τα οποία επικαλέστηκε ένας εκ των βασικών μαρτύρων προκειμένου να συσκοτίσει τις ευθύνες των δικών της στελεχών. 

Ο συνδικαλιστής της ΝΔ, Γιώργος Ξυλούρης, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής αδιαφορώντας για την κλήση της κοινοβουλευτικής επιτροπής.  «Προφανώς ο γνωστός “Φραπές” δεν θα το έκανε εάν δεν γνώριζε ότι η πρόταση του θα βρει απήχηση από την πλειοψηφία της εξεταστικής επιτροπής δηλαδή από την ΝΔ», σημείωναν στελέχη της αντιπολίτευσης .

Οι ίδιοι άνθρωποι επισημαίνουν ότι ο κ. Ξυλούρης δεν είναι καν κατηγορούμενος, ενώ ισχυρίζεται ότι είναι διάδικος επειδή θεωρείται ύποπτος. Και προσθέτουν ότι ακόμα και αν ίσχυε  αυτή η παράμετρος του θέματος και πάλι υποχρεούτο να προσέλθει στην επιτροπή. Και εκεί θα μπορούσε να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής ανάλογα με τις ερωτήσεις. 

Στην πραγματικότητα, η εξεταστική επιτροπή τινάχτηκε στον αέρα αφού ο βασικός μάρτυρας της υπόθεσης αυτής αρνήθηκε να προσφέρει την βοήθειά του προκειμένου να αναζητηθεί η αλήθεια γύρω από την υπόθεση αυτή. 

Η ΝΔ αντέδρασε ακόμα και στο εύλογο αίτημα της αντιπολίτευσης που ζήτησε βάση του άρθρου 147 του κανονισμού της Βουλής να διαταχθεί η  βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα αφού αρνήθηκε την κλήση.

Για μία ακόμη αφορά μέσα από έναν ελιγμό επιχείρησε να χειριστεί το θέμα επικοινωνιακά παραπέμποντας τον «Φραπέ» στον εισαγγελέα με το ερώτημα της απείθειας.

Στην πραγματικότητα, η ΝΔ υποβαθμίζει για μία ακόμη φορά τον ρόλο της εξεταστικής επιδιώκοντας να την παρουσιάσει ως ένα όργανο το οποίο τελικά δεν βοηθάει ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια. 

Μάλιστα, κάποιοι υποστηρίζουν ότι με βάση τα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν στην εξεταστική επιτροπή με τους έντονους διαπληκτισμούς μεταξύ των στελεχών της κυβερνητικής παράταξης και του ΠΑΣΟΚ, η εντύπωση που υπάρχει στους πολίτες είναι ότι και αυτή η διαδικασία γίνεται για τα μάτια του κόσμου. 

