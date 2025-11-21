Βόλος: 31χρονος απειλούσε να αυτοκτονήσει στην Εφορία αν δεν του έδιναν φορολογική ενημερότητα

Αναστάτωση προκλήθηκε την Πέμπτη, 20/11, στην Εφορία Βόλου, όταν ένας άνδρας ηλικίας 31 ετών απειλούσε να βάλει τέρμα στη ζωή του πέφτοντας από το μπαλκόνι, αν δεν του έδιναν οι υπάλληλοι φορολογική ενημερότητα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 3 το μεσημέρι, με τον 31χρονο – ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr είναι επιζών της τραγωδίας των Τεμπών –, να λέει στους υπαλλήλους της Εφορίας ότι τους προηγούμενους μήνες διεκπεραίωσε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για να τύχει φοροαπαλλαγών, και να ζητά να του δώσουν φορολογική ενημερότητα για την απόκτηση άδειας επαγγελματικού αυτοκινήτου.

Βγήκε στο μπαλκόνι και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Οι υπάλληλοι ερευνούσαν την υπόθεσή του, όταν ο 31χρονος, σε ανύποπτη χρονική στιγμή, κατευθύνθηκε στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που ειδοποιήθηκαν από τους υπαλλήλους, οι οποίοι προσπαθούν να ηρεμήσουν τον 31χρονο, που ήταν σε έντονη ψυχολογική φόρτιση.

Τελικά, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ τον απέτρεψαν και κατάφεραν να τον απομακρύνουν από το σημείο. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο αστυνομικό Τμήμα, σε μία προσπάθειά τους να τον ηρεμήσουν.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υπάλληλοι της Εφορίας Βόλου επικοινώνησαν με υπεύθυνο από την ΑΑΔΕ στην Αθήνα και εξεταζόταν λύση στο πρόβλημα του 31χρονου.

