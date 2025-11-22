Ασφυκτική παραμένει η κατάσταση στο Μετρό της Αθήνας, καθώς καθημερινά εκατοντάδες πολίτες στοιβάζονται σαν… σαρδέλες για να μετακινηθούν μέχρι τον προορισμό τους, ενώ τα ανεπαρκή δρομολόγια δοκιμάζουν την υπομονή των επιβατών, αποδεικνύοντας πως οι κατά καιρούς εξαγγελίες της κυβέρνησης για βελτίωση των ΜΜΜ παραμένουν λόγια.

Οι αιτίες για αυτή την κατάσταση πολλές! Υπερφόρτωση εργασίας, παλιό τροχαίο υλικό, συρμοί που βγάζουν προβλήματα λόγω παλαιότητας και υποστελέχωση είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που καταγράφονται εδώ και καιρό στους συρμούς του Μετρό.

Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν για πολλοστή φορά, η κυβέρνηση και το υπουργείο συνεχίζει να τους αγνοεί. Δεν έχει περάσει δα και τόσος καιρός από τη στιγμή που συρμοί του Μετρό ακινητοποιήθηκαν εκτός του προβλεπόμενου σημείου στην αποβάθρα ή που όταν συρμός του ΗΣΑΠ ενώ βρισκόταν εν κινήσει, άνοιξαν οι πόρτες.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ., κ. Σπύρος Ρεβύθης μιλώντας στο topontiki.gr, τόνισε ότι πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση, καθώς παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και τα επικοινωνιακά show δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «παλεύουμε με παλαιό τροχαίο υλικό. Υπάρχει υπερφόρτωση εργασίας. Συρμοί έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα, αφού είναι άνω των 20 ετών, τη στιγμή που το δίκτυο έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια».

Επιπλέον, στάθηκε στο γεγονός ότι τα τελευταία 7-8 χρόνια ακούν για νέους συρμούς, αλλά αυτοί δεν έρχονται ποτέ. «Λογικό είναι οι συρμοί να βγάζουν προβλήματα, λόγω της παλαιότητας και των πολλών χιλιομέτρων. Όσο και αν τους συντηρήσεις, αν δεν πάρεις καινούργιους δε γίνεται δουλειά», συμπλήρωσε.

Μιλώντας για τις ευθύνες κυβέρνησης και υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπογράμμισε πως «από λόγια έχουμε χορτάσει. Πανηγύριζαν για την 24ωρη λειτουργία του Μετρό, τη στιγμή που οι εργαζόμενοι αμείβονται σαν… ανειδίκευτοι εργάτες. Ούτε οι αργίες, ούτε τα βραδινά αμείβονται όπως πρέπει. Δυστυχώς, βάζουμε πλάτη, αλλά δεν βλέπουμε διαφορά στην τσέπη μας».

Όσον αφορά στην υποστελέχωση, σημείωσε πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο κ. Ρεβύθης αποκάλυψε πως είναι μείον 627 εργαζόμενοι στον χώρο, ενώ δίνοντας ένα παράδειγμα της έλλειψης χεριών, ανέφερε πως το καλοκαίρι προσλάβανε 54 οδηγούς και οι 24 παραιτήθηκαν μέσα σε 1 μήνα.

«Ο κόσμος φεύγει μόλις αντιλαμβάνεται ότι τα χρήματα είναι ελάχιστα. Σε μερικά χρόνια θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας. Μέσα στην επόμενη δεκαετία το 70% του προσωπικού θα έχει αποχωρήσει. Δεν έρχονται ούτε τεχνίτες, ούτε σταθμάρχες, ούτε τίποτα. Καμία δέσμευση των κυβερνώντων δεν έγινε πράξη. Οι εργαζόμενοι είναι εξαγριωμένοι», ανέφερε.

Τέλος, μίλησε για την πιθανότητα να συμβεί κάποιο ατύχημα στο Μετρό, λέγοντας πως το μέσο έχει πολλές δικλίδες ασφαλείας και αυτοματισμούς, αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ποτέ δεν ξέρεις.

«Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι στο μέλλον θα έχουμε μειώσεις δρομολογίων. Το Μετρό έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί δρομολόγια ανά 3 λεπτά τις ώρες αιχμής, κάτι που συνέβαινε μέχρι το 2012-13. Τώρα που η γραμμή έχει τριπλασιαστεί, αλλά και ο κόσμος είναι περισσότερος ο χρόνος έχει πάει στα 4 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Πιστέψτε με αυτό το 1,5 λεπτό κάνει τη διαφορά. Ο κόσμος στοιβάζεται σαν σαρδέλες», κατέληξε.

