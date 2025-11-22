«Καμπανάκι» από Λαγκάρντ: Η ευρωπαϊκή ανάπτυξη βασίζεται σε ένα μοντέλο που έχει ξεπεραστεί

Η οικονομική ευημερία της Ευρώπης «προσανατολίζεται σε έναν κόσμο που σταδιακά εξαφανίζεται», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ την Παρασκευή, προτρέποντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής του μπλοκ να ξεπεράσουν επιτέλους τα «χρόνια αδράνειας».

Σε μια καυστική ομιλία, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προειδοποίησε ότι το «παλιό μοντέλο ανάπτυξης» της Ευρώπης έχει καταστεί ξεπερασμένο, καθώς η εξάρτησή της από τις εξαγωγές έχει γίνει «ευάλωτη».

Στην κεντρική ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Συνέδριο στη Φρανκφούρτη, η Λαγκάρντ αναφέρθηκε σε μια διετή πρόβλεψη της ΕΚΤ που προέβλεπε ότι οι εξαγωγές της ζώνης του ευρώ θα αυξάνονταν κατά περίπου 8% μέχρι τα μέσα του 2025.

«Στην πραγματικότητα, δεν έχουν αυξηθεί καθόλου», είπε.

Χωρίς να αναφέρει άμεσα τη Γερμανία, είπε ότι «οι χώρες με μεγάλους μεταποιητικούς τομείς» αντιμετώπισαν «μια παρατεταμένη πτώση της βιομηχανικής παραγωγής». Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ, η μεταποιητική παραγωγή μειώθηκε στα επίπεδα του 2005 κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τον ευρύτερο μηχανολογικό τομέα να περιέρχονται σε κρίση.

Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, παρουσίασε μια λιγότερο αρνητική εικόνα σε ομιλία του αργότερα την Παρασκευή στο ίδιο συνέδριο. Ενώ η Ευρώπη είχε μείνει πίσω από τις ΗΠΑ όσον αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας και «θα μπορούσε και θα έπρεπε να τα πάει καλύτερα», ο Νάγκελ τόνισε ότι «μια πιο προσεκτική ματιά υποδηλώνει ότι το βιοτικό επίπεδο της Ευρώπης σε σύγκριση με τις ΗΠΑ έχει αναπτυχθεί λιγότερο άσχημα». Επέμεινε ότι η θέση της Ευρώπης «μπορεί να μην είναι τόσο άσχημη όσο συχνά παρουσιάζεται».

Η Λαγκάρντ προέτρεψε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ να ανταποκριθούν ενισχύοντας την εγχώρια οικονομία, η οποία, όπως είπε, ήδη έδειχνε «λανθάνοντα πλεονεκτήματα». «Η εμπειρία μας φέτος έδειξε ότι μια ανθεκτική εγχώρια οικονομία μπορεί να προστατεύσει την Ευρώπη από τις παγκόσμιες αναταραχές», είπε.

Σε ολόκληρη την ευρωζώνη, η ανάπτυξη φέτος ήταν ελαφρώς ισχυρότερη από ό,τι ανέμεναν οι κεντρικοί τραπεζίτες και οι περισσότεροι αναλυτές. Στο τρίτο τρίμηνο, το ΑΕΠ αυξήθηκε με διπλάσιο ρυθμό από τον αναμενόμενο, καθώς η γαλλική παραγωγή επεκτάθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2023.

Μετά από μια σειρά οκτώ μειώσεων των επιτοκίων από τα μέσα του 2024, οι οποίες μείωσαν στο μισό το κόστος δανεισμού στο 2%, η ΕΚΤ διατήρησε την νομισματική πολιτική αμετάβλητη από τον Ιούνιο.

Η Λαγκάρντ κάλεσε τους ευρωπαίους ηγέτες να διπλασιάσουν τα υπάρχοντα εγχώρια πλεονεκτήματα, αφαιρώντας τα εσωτερικά εμπόδια στο εμπόριο, επικαλούμενη μια επικείμενη ανάλυση της ΕΚΤ που θα δείχνει ότι τα τρέχοντα εμπόδια ισοδυναμούν με δασμό 100% στις υπηρεσίες και δασμό 65% στα αγαθά.

Η Λαγκάρντ κατηγόρησε τους πολιτικούς ότι σπατάλησαν τα τελευταία έξι χρόνια, κατά τα οποία «η εσωτερική μας αγορά έχει σταματήσει» και προειδοποίησε για μια αργή αλλά σταθερή πτώση. «Άλλα έξι χρόνια αδράνειας — και χαμένης ανάπτυξης — δεν θα ήταν απλώς απογοητευτικά. Θα ήταν ανεύθυνο», είπε.

Οι οικονομικές αδυναμίες της Ευρώπης «δεν προκαλούν δραματικές κρίσεις» αλλά «διαβρώνουν την ανάπτυξη αθόρυβα, καθώς κάθε νέο σοκ μας ωθεί σε μια ελαφρώς χαμηλότερη τροχιά», είπε η Λαγκάρντ. Με την πάροδο του χρόνου, είπε, αυτό οδήγησε σε μια «ουσιαστική» οπισθοδρόμηση στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα.

