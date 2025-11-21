Σε… ρυθμούς Black Friday κινείται η αγορά το τελευταίο διάστημα, με ηλεκτρονικά καταστήματα, μεγάλες εταιρείες, πολυκαταστήματα, αλλά και πιο μικρές επιχειρήσεις να διαφημίζουν εντυπωσιακές εκπτώσεις και ανεπανάληπτες «ευκαιρίες», με σκοπό να πετύχουν αύξηση του τζίρου τους.

Από την άλλη πλευρά, αποτελεί ευκαιρία και για τους καταναλωτές, που περιμένουν τη συγκεκριμένη περίοδο, όπως και τις μεγάλες εκπτώσεις για να προχωρήσουν σε έξυπνες αγορές, αν και υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι προσφορές δεν είναι τόσο γενναιόδωρες όσο παρουσιάζονται.

Σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, Νίκος Κουγιουμτζής, ανέφερε στο topontiki.gr, ότι μέσα από τη Black Friday κερδίζουν οι μεγάλες αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα, τη στιγμή που οι μικροί απλά ακολουθούν και προσπαθούν να είναι ανταγωνιστικοί.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη Black Friday «ξενόφερτο έθιμο», το οποίο από τη μία μέρα, πήγε στη μία εβδομάδα και στη συνέχεια στον έναν μήνα. Μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά σημείωσε πως «η κατανάλωση είναι υποτονική, κάτι που καταγράφεται από την αρχή του χρόνου. Η καταναλωτική δύναμη είναι αισθητά μειωμένη, ενώ και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν. Τα κόστη τους είναι 40% πάνω. Μόνο την αύξηση στο ενοίκιο και στο ρεύμα να βάλεις, δεν χρειάζεται κάτι άλλο».

Ο κ. Κουγιουμτζής εκτίμησε ότι η Black Friday θα βοηθήσει κάπως την αγορά, αλλά κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις. «Ξέρετε αυτό πηγαίνει, ανάλογα με το κομμάτι που κατέχει ο καθένας στην πίτα της αγοράς. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι κερδισμένοι βγαίνουν οι μεγάλες εταιρείες, τα πολυκαταστήματα, αλλά και οι ηλεκτρονικές αλυσίδες», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά στους καταναλωτές, τόνισε ότι καλό θα ήταν να κάνουν έρευνα αγοράς και να μην παρασύρονται από τις «χαμηλές τιμές». Ταυτόχρονα, πρότεινε να ψάχνουν ακόμη και στα μαγαζιά της γειτονιάς, αφού «ακόμη και δίπλα τους μπορούν να βρουν μια αξιόλογη ευκαιρία».

Επιπλέον, κάλεσε την Πολιτεία να προχωρά σε περισσότερους ελέγχους με σκοπό να σταματήσουν οι… πλασματικές εκπτώσεις. «Τέτοιες αρκετές περιπτώσεις έχουμε εντοπίσει σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο», πρόσθεσε.

«Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ο κόσμος να κοιτάει αν πίσω από ένα e-shop υπάρχει φυσικό κατάστημα. Πολλοί στρέφονται σε ξένες ιστοσελίδες. Όταν επιλέγουμε μια τέτοια υπηρεσία, τα λεφτά φεύγουν προς τα έξω. Μπορεί πολλά προϊόντα τους να είναι φθηνά, αλλά δεν είναι και ποιοτικά. Δυστυχώς, έχουν κυριαρχήσει οι ασιατικές αλυσίδες. 70.000-100.000 προϊόντα εισέρχονται καθημερινά στη χώρα μας. Περιμένουμε από την Κομισιόν και την Πολιτεία να εφαρμόσουν μέτρα», κατέληξε ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας.

