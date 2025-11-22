search
ΣΑΒΒΑΤΟ 22.11.2025 17:00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

22.11.2025 16:05

ΠΑΣΟΚ: Αντιμέτωπη ξανά με τις πλημμύρες και την κυβερνητική ανικανότητα η χώρα – «H Ελλάδα χρειάζεται κράτος πρόληψης, όχι αποζημιώσεων»

22.11.2025 16:05
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τα πλημμυρικά φαινόμενα σε Ήπειρο, Κέρκυρα και δυτική Ελλάδα εξαπολύουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Πουλάς και ο τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, Μιχάλης Χάλαρης.

«Η χώρα, για άλλη μια φορά, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πλημμύρες, όχι μόνο της φύσης, αλλά και της κυβερνητικής ανικανότητας», σημειώνουν.

Αναφέρουν ακόμη ότι «από την Ήπειρο μέχρι την Κέρκυρα, δρόμοι κόβονται, σπίτια πλημμυρίζουν, υποδομές καταρρέουν» και «η κυβέρνηση, πιστή στη συνήθη τακτική της, περιορίζεται σε “112” και δηλώσεις “ετοιμότητας”, ενώ η πρόληψη απουσιάζει».

Υποστηρίζουν ότι «η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την Πολιτική Προστασία ως σκηνή επικοινωνίας, όχι ως θεσμό πρόληψης και σχεδιασμού».

«Οι χάρτες πλημμυρικού κινδύνου μένουν στα συρτάρια. Τα έργα καθυστερούν. Η γνώση των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων αγνοείται. Η φύση όμως δεν περιμένει δελτία Τύπου», αναφέρουν.

Τονίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή τα γεγονότα, με το σύνολο του στελεχιακού του δυναμικού σε Ήπειρο, Κέρκυρα, Δυτική Ελλάδα και Αττική, σε συνεχή επικοινωνία με την Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες.

Σύμφωνα με τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ «επιβεβαιώνεται για ακόμη μία φορά» ό,τι επισημαίνουν εδώ και χρόνια, δηλαδή ότι «η Ελλάδα χρειάζεται κράτος πρόληψης, όχι κράτος αποζημιώσεων», ότι «χρειάζεται θεσμική ανθεκτικότητα, όχι κυβερνητική διαχείριση κρίσεων με drone και κάμερες». Σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει «ένα νέο μοντέλο Πολιτικής Προστασίας, βασισμένο στη γνώση, τη χαρτογράφηση κινδύνου και τον σεβασμό στον πολίτη».

«Γιατί η ασφάλεια των ανθρώπων δεν είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι υποχρέωση του κράτους. Η Πολιτική Προστασία δεν είναι hashtag. Είναι πολιτική ευθύνη και το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να τη φέρει εκεί όπου ανήκει, στην υπηρεσία της ζωής, της ανθεκτικότητας και της Δημοκρατίας», αναφέρουν καταληκτικά.

Δημοσκόπηση GPO: To 71,2% ζητά αλλαγή κυβέρνησης, μόλις το 6% δηλώνει πως ζει άνετα και αποταμιεύει

Επίθεση Γεωργιάδη σε Καραναστάση: «Μεγάλο ψώνιο – Δεν πατούσε στη Βουλή» (Video)

Τσίπρας – προδημοσίευση από την «Ιθάκη»: Μύθοι και αλήθειες για το τρίτο μνημόνιο – «Επώδυνος συμβιβασμός αλλά οι θυσίες του λαού δεν πήγαν χαμένες»

pyramida
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Forever Is Now 2025»: Η σύγχρονη τέχνη επιστρέφει στις Πυραμίδες της Γκίζας – Οι αρχαίες πυραμίδες μετατρέπονται σε υπαίθρια γκαλερί

pagetos kryo
ΕΛΛΑΔΑ

Ψύχος από αύριο Κυριακή – Απότομη πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 βαθμούς

peter_morgan
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Πίτερ Μόργκαν φέρνει το «The Boys From Brazil» του Αϊρα Λέβιν στο Netflix

odigos1
ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 230 χιλιόμετρα – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη (Videο)

spyros xatziaggelakis (1)
LIFESTYLE

Σπύρος Χατζηαγγελάκης: «Ήθελα να μπω σε ένα πηγάδι για να μη μου λένε χρόνια πολλά» (Video)

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

likos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στο Αριστοτέλειο – Λύκος εμφανίστηκε στο προαύλιο του ΤΕΦΑΑ (Video)

