ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 11:11
23.11.2025 10:20

Χαβάη: Νέα «ποτάμια» λάβας από το ηφαίστειο Κιλαουέα – Αναμένεται έκρηξη τις επόμενες ημέρες (Video)

23.11.2025 10:20
Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη έχει επανέλθει σε ενεργή φάση, με νέες επαναλαμβανόμενες υπερχειλίσεις λάβας να καταγράφονται από τις 22 Νοεμβρίου. Τα φαινόμενα αυτά έπονται της προηγούμενης έκρηξης στις 9 Νοεμβρίου και δείχνουν ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα παραμένει αυξημένη.

Οι επιστήμονες του USGS παρακολουθούν στενά τη συνεχιζόμενη διόγκωση και εκτιμούν ότι ένα νέο επεισόδιο εκτόξευσης λάβας — το 37ο κατά σειρά — είναι πιθανό να σημειωθεί μεταξύ 23 και 25 Νοεμβρίου.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κατάσταση εξελίσσεται δυναμικά και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.

