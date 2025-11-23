Χαβάη: Νέα «ποτάμια» λάβας από το ηφαίστειο Κιλαουέα – Αναμένεται έκρηξη τις επόμενες ημέρες (Video)

Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη έχει επανέλθει σε ενεργή φάση, με νέες επαναλαμβανόμενες υπερχειλίσεις λάβας να καταγράφονται από τις 22 Νοεμβρίου. Τα φαινόμενα αυτά έπονται της προηγούμενης έκρηξης στις 9 Νοεμβρίου και δείχνουν ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα παραμένει αυξημένη.

Οι επιστήμονες του USGS παρακολουθούν στενά τη συνεχιζόμενη διόγκωση και εκτιμούν ότι ένα νέο επεισόδιο εκτόξευσης λάβας — το 37ο κατά σειρά — είναι πιθανό να σημειωθεί μεταξύ 23 και 25 Νοεμβρίου.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κατάσταση εξελίσσεται δυναμικά και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Το συνταξιοδοτικό απειλεί τη σταθερότητα της κυβέρνησης – «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU κατά Μερτς

Η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας ψηφίζει νέο πρόεδρο μετά την καθαίρεση Ντόντικ

Reuters: Έτοιμες για νέα φάση επιχειρήσεων οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα