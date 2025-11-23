Επίθεση Μερτς σε Τραμπ για το αρχικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία: «Απαράδεκτη η πρότασή τους»

«Απαράδεκτο» χαρακτήρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το αρχικό σχέδιο των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν ρωσικά κεφάλαια που έχουν «παγώσει» εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ απέρριψε και την πρόβλεψη να προστεθούν επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τους Ευρωπαίους.

Εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα ότι στην Γενεύη θα σημειωθεί πρόοδος, ενώ επέρριψε στην Ρωσία την ευθύνη για τις πρόσφατες υβριδικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές υποδομές.

«Αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο καγκελάριος σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση ARD, αναφερόμενος στην πρόταση των ΗΠΑ 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί στην Ευρώπη να διοχετευθούν στις προσπάθειες ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, οι οποίες κατόπιν θα λάβουν το 50% πιθανών κερδών. Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει ακόμη ότι η ΕΕ θα συνεισφέρει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Πρόκειται για σημεία του σχεδίου τα οποία «σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την έγκρισή μας», τόνισε ο κ. Μερτς και ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις επικεντρώνονται στη χρήση περιουσιακών στοιχείων ως δάνειο.

«Αν χορηγηθεί αυτό το δάνειο, θα παρασχεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια θα δοθεί στην Ουκρανία, ως ασφάλεια, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να αγοράζει όπλα. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα τους Αμερικανούς. Επομένως, φυσικά, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το ποσό», δήλωσε, για να προσθέσει ότι «και η απαίτηση να προστεθούν άλλα 100 δισεκατομμύρια από την Ευρώπη δεν είναι κάτι που μπορούμε να δεχτούμε».

Ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε πάντως την ελπίδα ότι στην Γενεύη, όπου συζητούνται και οι τροποποιήσεις που έχουν κατατεθεί από τους Ευρωπαίους, θα σημειωθεί πρόοδος και συγκεκριμένα σημεία του αμερικανικού σχεδίου θα διατυπωθούν κατά τρόπο αποδεκτό από όλους. Σε αυτό εστιάζει και η πρόταση που κατέθεσε ο ίδιος, για την οποία όμως δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία. «Δεν μπορώ και δεν θέλω να προκαταλάβω τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στη Γενεύη, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί τώρα πρόοδος», δήλωσε.

Λίγο μετά ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωνε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε «βελτιώσεις» ώστε να μείνουν ικανοποιημένοι Κίεβο και Βρυξέλλες.

Επικριτικός και κατά της ΕΕ ο Μερτς

Ο καγκελάριος δεν έμεινε μόνο στην κριτική κατά του Τραμπ, αλλά έκανε το ίδιο και κατά της ΕΕ χωρίς να βγάζει την ουρά της Γερμανίας απ’ έξω.

«Κάναμε πολύ λίγα, πολύ αργά. Έπρεπε να είχαμε κάνει περισσότερα και νωρίτερα», είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μερτς υπογράμμισε ακόμη ότι «καθημερινά βλέπουμε υβριδικές επιθέσεις από την Ρωσία» και επανέλαβε ότι η Μόσχα προσπαθεί να καταστρέψει ολόκληρη την πολιτική τάξη της ευρωπαϊκής ηπείρου.

«Βλέπουμε υβριδικές επιθέσεις κάθε μέρα – στις υποδομές μας, στα δίκτυα δεδομένων μας. Έχουν γίνει και πράξεις δολιοφθοράς: Αυτή η τελευταία που είδαμε στην Πολωνία, η οποία είχε στόχο μια σημαντική σιδηροδρομική σύνδεση, δείχνει ξεκάθαρα ρωσική εμπλοκή», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης:

Βρετανία: Επελαύνει η γρίπη των πτηνών – Κρίση προ των πυλών στην αγορά της γαλοπούλας ενόψει Χριστουγέννων

Μικρή υποχώρηση από τις ΗΠΑ στο σχέδιο για την Ουκρανία – «Κάναμε ορισμένες αλλαγές, έχουμε τελικό κείμενο» λέει ο Ρούμπιο

Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου χρησιμοποίησε εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης για να κάψει το βραχιολάκι -«Ήταν μια στιγμή παράνοιας»