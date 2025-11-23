Νιγηρία: Ξέφυγαν από τους απαγωγείς 50 μαθητές – Ο Τραμπ απειλεί… την κυβέρνηση

Πενήντα από τους 303 μαθητές ηλικίας μεταξύ 10 και 18 ετών που απήχθησαν από σχολείο της βορειοκεντρικής Νιγηρίας διέφυγαν από την αιχμαλωσία και βρίσκονται τώρα με τις οικογένειές τους, δήλωσε την Κυριακή o Πρόεδρος της Χριστιανικής Ένωσης της χώρας, Μπούλους Ντάουβα Γιοχάνα.

Συνολικά 253 μαθητές και 12 δάσκαλοι εξακολουθούν να κρατούνται από τους απαγωγείς, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η απαγωγή είναι από τις χειρότερες μαζικές στη χώρα με σκοπό την καταβολή λύτρων.

Είναι η τρίτη τέτοια επίθεση στη χώρα μέσα σε μια εβδομάδα και έχει στόχο σχολείο Καθολικών, ενώ η προηγούμενη είχε στόχο μουσουλμανικό σχολείο.

«Με πυρά» προειδοποίησε λίγες ημέρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ την κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας κατηγορώντας την ότι «συνεχίζει να επιτρέπει τη δολοφονία Χριστιανών».

Η νιγηριανή κυβέρνηση χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ότι οι Χριστιανοί διώκονται ως «κατάφωρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας».

Οι αρχές δήλωσαν ότι το σχολείο αγνόησε την εντολή να κλείσουν όλα τα οικοτροφεία μετά από προειδοποιήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων.

Το πρώτο περιστατικό που προσέλκυσε τη διεθνή προσοχή ήταν η απαγωγή 276 κοριτσιών από την ισλαμιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ το 2014 και ως σήμερα 100 όμηροι εξακολουθούν να αγνοούνται.

