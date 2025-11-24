Ανδρουλάκης από Πάτρα: «Η ΝΔ είναι ταύτιση με τη διαφθορά»

«Η ΝΔ και η στρατευμένη δημοσιογραφία θέλουν να μας πείσουν ότι υπάρχει μόνο ένα κόμμα που κυβερνά, ή που μπορεί να κυβερνά. Η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμείς τους απαντάμε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές θα είναι παρελθόν. Ο λαός θα επιλέξει την πολιτική αλλαγή, ο λαός θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και τη δημοκρατική παράταξη». Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του κόμματος για τη Δυτική Ελλάδα, στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όπως πρόσθεσε, αναφερόμενος στην κυβέρνηση, «πώς μπορεί να θεωρούνται επιτυχημένοι με την παρακμή στους θεσμούς, με την κατάρρευση της εμπιστοσύνης του λαού στη θεσμική λειτουργία του κράτους, στη δικαιοσύνη, στον κοινοβουλευτισμό, με την κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης κάθε οικογένειας» και συνέχισε: «Ή μήπως θεωρούν επιτυχία την απόλυτη ταύτιση με τη διαφθορά και την ατιμωρησία. Αυτό είναι που γεννά μεγαλύτερους κύκλους διαφοράς. Όταν ένα σκάνδαλο δεν οδηγεί κανέναν στη δικαιοσύνη, όταν κανείς δεν τιμωρείται, το μήνυμα είναι καθαρό: όλα επιτρέπονται. Αυτή είναι η εποχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η διαφθορά καλπάζει, γιατί όλα επιτρέπονται».

Μάλιστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι: «η δική μας πολιτική αλλαγή δεν θα είναι μόνο εναλλαγή ενός κόμματος στην εξουσία, αλλά θα είναι ένα τέλος στη διαφθορά και την ατιμωρησία της ΝΔ», διότι θα πληρώσουν για όλες τις πληγές που άνοιξαν στον ελληνικό λαό».

Σημείωσε επίσης: «Μην ξεχνάμε ποιο είναι το κόμμα που μας οδήγησε στα μνημόνια, στη χρεοκοπία και εργαλειοποίησε τον αγώνα μας για να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ».

Στην συνέχεια, κάλεσε τον ελληνικό λαό: «να επιλέξει με πυξίδα την ελπίδα και όχι το φόβο», γιατί «εκπροσωπούμε μία άλλη νοοτροπία που βλέπει το κράτος ως μηχανισμό κοινωνικής δικαιοσύνης και ευκαιριών για όλους».

Αναφέρθηκε στα κόκκινα δάνεια: «ούτε ο κ. Τσίπρας ούτε η ΝΔ προστατεύουν τη μικρομεσαία επιχείρηση, τον συνεταιρισμό ή το νοικοκυριό» και υπογράμμισε ότι ο νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας «απαξιώθηκε».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πρόκειται για ένα ακόμα μεγάλο σκάνδαλο. Δισεκατομμύρια ευρώ χάθηκαν, οι υπεύθυνοι δεν έρχονται στην εξεταστική, η ΝΔ απέτρεψε την έρευνα δύο υπουργών της».

Σχετικά με τις υποκλοπές: «Αχυράνθρωπος της εταιρείας που είχε το Predator παραδέχθηκε ότι του είχαν δώσει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις που θα έκανε η ΝΔ στην εξεταστική».

Τόνισε την ανάγκη: «να δώσουμε ένα αγώνα νίκης και ανατροπής μιας διεφθαρμένης, διχαστικής δύναμης που προσωποποιείται στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Για το γεωπολιτικό περιβάλλον: «Η χώρα χρειάζεται πραγματική σταθερότητα, που σημαίνει ασφάλεια και σχέδιο, ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική».

Σχετικά με τους ορυκτούς πόρους: «Το ΠΑΣΟΚ είχε εκπονήσει εθνικό σχέδιο για τα επόμενα 20 χρόνια, που σήμερα επαναφέρεται λόγω αλλαγής κυβέρνησης στις ΗΠΑ».

Κλείνοντας προς τους συμμετέχοντες: «Πρέπει να δώσουμε τη μάχη με αισιοδοξία, πίστη και ευθύνη απέναντι σε έναν λαό απογοητευμένο. Μπορούμε να οικοδομήσουμε ξανά την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας».

«Μπορούμε να νικήσουμε το σκοτεινό σύστημα της διαφθοράς του Κυριάκου Μητσοτάκη και να δώσουμε μία μάχη νικηφόρα για όλους τους Έλληνες».

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Δένδιας: Ανακοίνωσε νέο πακέτο στήριξης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Ψήφισε στις εσωκομματικές της ΝΔ ο Μητσοτάκης: Είμαστε η παράταξη που εγγυάται σταθερότητα και στηρίζει τη μεσαία τάξη

Κωνσταντοπούλου: Απάντησε με βίντεο στο «αυτός είναι ο “ποιοτικός” … Αβραάμ Λίνκολν!» του Λαζαρίδη για τον Καραναστάση