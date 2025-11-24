Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων για τα 250 ευρώ: Όχι άλλα επιδόματα, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης

Την απογοήτευσή του για τη συνέχιση της επιδοματικής πολιτικής έναντι των συνταξιούχων εκφράζει το Ενιαίο Δίκτυό τους, με αφορμή την έναρξη της χορήγησης του επιδόματος των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, όπως ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός.

Το δίκτυο σημειώνει ότι «για άλλη μια φορά οι συνταξιούχοι αδικούνται από τη σημερινή Κυβέρνηση. Για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραπλανά και προσπαθεί με επικοινωνιακά τρικ να κοροϊδέψει τη μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα της χώρας! Σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, αποφάσισε το Οικονομικό Επιτελείο να χορηγήσει το επίδομα των 250 ευρώσε 1,4 εκατ. συνταξιούχους όπως δηλώνει. Έσπευσε ο πρωθυπουργός με στόμφο να το προαναγγείλει, θέλοντας να καπηλευτεί επικοινωνιακά το γεγονός αυτό».

Το δίκτυο υπενθυμίζει ότι «το 2019 ο σημερινός πρωθυπουργός, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ψήφισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης( ν.4611/2019) που αποφάσισε η προηγούμενη Κυβέρνηση να καταβάλλεται κάθε Μάιο.Ένα χρόνο μετά το 2020 και ως κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατήργησε τη συγκεκριμένη διάταξη! Τι σημαίνει αυτό για τους συνταξιούχους;

Κατήργησε από το 2020 και εφεξής 1,1δισ. ευρώ x 6 χρόνια = 6,6 δισ. ευρώ στο σύνολο. Ακολουθεί και το 2027! Πόσα δίνει η Κυβέρνηση σήμερα; 350 εκατομμύρια ευρώ!».

«Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, με αίσθημα ευθύνης καταγγέλλει τις συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές, που στόχο έχουν να διαιρέσουν τη μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα της χώρας. Όλοι οι συνταξιούχοι βάλλονται από την αδυσώπητη ακρίβεια, έχουν ανοίξει τεφτέρια στα φαρμακεία, υποφέρουν όταν επισκέπτονται τα supermarket με τις συνεχόμενες αυξήσεις τους σε ήδη πρώτης ανάγκης, παθαίνουν σοκ ανοίγοντας τους λογαριασμούς ρεύματος! Όλοι ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι, έχουν ανάγκη από οικονομική ενίσχυση. Κανείς από τους συνταξιούχους όμως, δεν έχει ανάγκη από “φιλοδωρήματα”, από “χαρτζιλίκια”. Κανείς δεν ανέχεται άλλο αυτή την κοροϊδία», τονίζεται.

Ως προς τα αιτήματα των συνταξιούχων, το ΕΝΔΙΣΥ αναφέρει ότι «αν ο πρωθυπουργός θα ήθελε να βοηθήσει τους χαμηλοσυνταξιούχους θα πρότεινε να επανέλθει το ΕΚΑΣ (230 ευρώ κάθε μήνα), που αποτελείπάγια πρόταση του ΕΝΔΙΣΥ. Επαναφέροντας 13η και 14η σύνταξη ακέραια καθώς και το ΕΚΑΣ, θα στηριζόντουσαν πραγματικά 12 μήνες τον χρόνο, για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια οι συνταξιούχοι. Δεν είμαστε επαίτες, δεν ζητάμε χαρτζιλίκι!! Θέλουμε πίσω τις ζωές μας κ. πρωθυπουργέ».

