Εικόνες ντροπής στο νοσοκομείο Νίκαιας με δύο πλημμύρες σε 1,5 μήνα – «Άνοιξαν οι ουρανοί» σε «ανακαινισμένο» τμήμα του πρώτου ορόφου (Video)

24.11.2025 20:13
nikaia-1

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά που καταμαρτυρούν την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση η δημόσια υγεία, με νέες εικόνες που έρχονται στο «φως» από το νοσοκομείο Νίκαιας να προκαλούν οργή. 

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών» καταγράφονται οι… καταρράκτες που δημιουργήθηκαν στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου, μετά από κάποια βλάβη. 

Το περιστατικό έρχεται περίπου 1,5 μήνα μετά την προηγούμενη πλημμύρα στο νοσοκομείο Νίκαιας, όπου τότε, με την πρώτη φθινοπωρινή βροχή, είχε πλημμυρίσει το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, δημιουργώντας σοβαρά ερωτηματικά για κατασκευαστικές αστοχίες. 

«Αυτές είναι οι περίφημες ανακαινίσεις του Άδωνι Γεωργιάδη!»

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης Υγειονομικών», «μετά από βλάβη μάλλον σε κάποιο σωλήνα γέμισε νερά θάλαμος του πρώτου ορόφου με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση για εργαζόμενους και ασθενείς».

Παράλληλα, νερά γέμισαν και τα ασανσέρ, φτάνοντας μέχρι το ισόγειο, όπου βρίσκονται τα εργαστήρια του νοσοκομείου.

«Αυτές είναι οι περίφημες ανακαινίσεις του Αδ. Γεωργιάδη! Δίνουν πακτωλούς χρημάτων σε ιδιώτες εργολάβους δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν κοιτάνε να κρατήσουν και τα προσχήματα τουλάχιστον και να κάνουν τα έργα όπως πρέπει! Ποιος θα απολογηθεί για αυτή την (για άλλη μια φορά) απαράδεκτη κατάσταση;», σημειώνεται στη σχετική ανάρτηση.

