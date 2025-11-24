Πωλήσεις αυτοκινήτων: Ηλεκτρικά και υβριδικά καλύπτουν 45%

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οι παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων έφτασαν τα 80 εκατομμύρια το 2024, ανακάμπτοντας σημαντικά από την πτώση κατά την περίοδο της πανδημίας.
Η ανάκαμψη αυτή οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, που αντιπροσώπευαν περίπου το 45% των συνολικών πωλήσεων. Αντίθετα, τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) παρουσίασαν μείωση 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 2017.
Η γεωγραφία της αγοράς έχει αλλάξει σημαντικά. Η Κίνα και άλλες αναδυόμενες οικονομίες καλύπτουν πλέον πάνω από το μισό των παγκόσμιων πωλήσεων, από 20% που είχαν το 2000. Μετά τον υπερδιπλασιασμό της παραγωγής από το 2010 έως το 2024, η Κίνα αντιπροσωπεύει το 40% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ Ευρώπη και Βόρεια Αμερική κατέχουν από 15% αντίστοιχα. Το 2024, η Κίνα ξεπέρασε την ΕΕ και έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων παγκοσμίως, με ποσοστό 70% στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.
