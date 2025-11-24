Πωλήσεις αυτοκινήτων: Ηλεκτρικά και υβριδικά καλύπτουν 45%

Οι παγκόσμιες πωλήσεις αυτοκινήτων έφτασαν τα 80 εκατομμύρια το 2024, ανακάμπτοντας σημαντικά από την πτώση κατά την περίοδο της πανδημίας.

Η ανάκαμψη αυτή οφείλεται κυρίως στις πωλήσεις ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων, που αντιπροσώπευαν περίπου το 45% των συνολικών πωλήσεων. Αντίθετα, τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) παρουσίασαν μείωση 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 2017.

Η γεωγραφία της αγοράς έχει αλλάξει σημαντικά. Η Κίνα και άλλες αναδυόμενες οικονομίες καλύπτουν πλέον πάνω από το μισό των παγκόσμιων πωλήσεων, από 20% που είχαν το 2000. Μετά τον υπερδιπλασιασμό της παραγωγής από το 2010 έως το 2024, η Κίνα αντιπροσωπεύει το 40% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ Ευρώπη και Βόρεια Αμερική κατέχουν από 15% αντίστοιχα. Το 2024, η Κίνα ξεπέρασε την ΕΕ και έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων παγκοσμίως, με ποσοστό 70% στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

