Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ

Στις φλόγες τυλίχθηκε λεωφορείο του ΟΑΣΘ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Κυριακής 23 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά στο λεωφορείο της γραμμής 11, επέβαιναν περίπου 15 άτομα. Ο οδηγός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και στάθμευσε το λεωφορείο στην οδό Εγνατία, στο ύψος της εισόδου της ΔΕΘ.

Αμέσως ζήτησε από τους επιβάτες να το εγκαταλείψουν. Άμεσα στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στη μηχανή του οχήματος.

Λόγω του περιστατικού, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εγνατία, στο ρεύμα προς ανατολικά.

