Βρετανία: Το Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτησε δύο ρωσικά πλοία που κινούνταν στα χωρικά της ύδατα

Στην αναχαίτιση δύο ρωσικών πλοίων που έπλεαν στα βρετανικά χωρικά ύδατα προχώρησε το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό.

Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι σε μια «24ωρη επιχείρηση παρακολούθησης», το πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού HMS Severn αναχαίτισε το ρωσικό πολεμικό πλοίο RFN Stoikiy και το δεξαμενόπλοιο Yelnya στα ανοικτά των ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Τα ρωσικά πλοία διέσχισαν το Στενό του Ντόβερ και δυτικά μέσω της Μάγχης, δήλωσε το Υπουργείο Άμυνας.

Η παρακολούθηση των ρωσικών σκαφών «πέρασε» στο Γαλλικό πολεμικό ναυτικό στα ανοικτά των ακτών της Βρετάνης, ανέφερε το Βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια της ανάπτυξης του ρωσικού κατασκοπευτικού πλοίου Yantar, που βρισκόταν τις προηγούμενες ημέρες στα όρια των βρετανικών χωρικών υδάτων.

