AKTOR: Διευρύνει τις δραστηριότητές του σε LNG και παραχωρήσεις εν μέσω αβέβαιου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος

Ο στρατηγικός προσανατολισμός του Ομίλου AKTOR προς νέες δραστηριότητες, όπως η προμήθεια και εμπορία αμερικανικού LNG και η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Αλέξανδρο Εξάρχου στο FORTUNE GREECE CEO Initiative 2025. Σύμφωνα με τον ίδιο, η στροφή αυτή στοχεύει στη διαφοροποίηση των εσόδων και στη δημιουργία σταθερών ροών στο μέλλον, ώστε ο όμιλος να μην εξαρτάται αποκλειστικά από το ασταθές περιβάλλον των κατασκευών.

Ο κ. Εξάρχου σημείωσε ότι ο όμιλος έχει αναθεωρήσει την επιχειρησιακή του στόχευση τον τελευταίο χρόνο, προσαρμόζοντας τη στρατηγική του στις διεθνείς εξελίξεις. Η συμμετοχή στη δραστηριότητα του LNG παρουσιάστηκε ως κίνηση υψηλού βάρους για την επόμενη μέρα της εταιρείας, με την προϋπόθεση όμως —όπως τόνισε— ότι δεν θα εκτοπίσει τον σχεδιασμό για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τομέα στον οποίο ο όμιλος επιδιώκει νέα ανάπτυξη.

Στο LNG, ο επικεφαλής του ομίλου έκανε λόγο για σημαντικές προοπτικές, καθώς οι υφιστάμενες συμφωνίες εμφανίζουν μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα και ενδέχεται να επεκταθούν με την ένταξη νέων χωρών, όπως της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας, στον ενεργειακό διάδρομο. Η θετική του εκτίμηση στηρίζεται στο γεγονός ότι έχουν ήδη υπογραφεί δεσμευτικές συμφωνίες που διασφαλίζουν συνέχεια, ανεξάρτητα από πιθανές γεωπολιτικές αναταράξεις. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η εμπλοκή του ομίλου προέκυψε και από τη συνολική βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη τα τελευταία χρόνια.

Έργα παραχώρησης στη Ρουμανία

Ο κ. Εξάρχου επεσήμανε επίσης ότι ο όμιλος θα δώσει βαρύτητα στα νέα έργα παραχώρησης της Ρουμανίας, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Παρουσίασε το μοντέλο των παραχωρήσεων ως το «καλύτερο δυνατό» για τη διασφάλιση κερδοφορίας και έγκαιρης υλοποίησης έργων, εκτιμώντας ότι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών της Ρουμανίας, αλλά και η ανάγκη ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, θα διαμορφώσουν έναν νέο διάδρομο υποδομών όπου ο όμιλος σκοπεύει να τοποθετηθεί ενεργά.

Αναφερόμενος στην CrediaBank, με την ιδιότητα του partner της Thrivest Holdings, ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε την τράπεζα παράδειγμα δημιουργίας υπεραξίας. Η επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας θεωρήθηκε επένδυση ανάλογης βαρύτητας με το LNG, καθώς —όπως είπε— μπορεί να διπλασιάσει τα μεγέθη της τράπεζας χωρίς ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Υποστήριξε ακόμη ότι οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη θέση του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο μέσω του ΤΧΣ έχει ήδη ανακτήσει αξία μεγαλύτερη από την αρχική επένδυση στην πρώην Τράπεζα Αττικής και ενδέχεται να αποκομίσει κέρδος —μια εξέλιξη που, όπως σημείωσε, δεν έχει καταγραφεί ξανά σε αντίστοιχο ιστορικό πλαίσιο.

Προβληματισμός για την Ευρωζώνη

Παρά τη θετική εικόνα που παρουσίασε για την ελληνική οικονομία, ο κ. Εξάρχου εξέφρασε ανησυχία για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι η αδυναμία λήψης γρήγορων αποφάσεων υπονομεύει την ανταγωνιστικότητά της έναντι άλλων μεγάλων οικονομιών. Ανέφερε ότι οι γεωπολιτικές και μακροοικονομικές πιέσεις μπορούν να επηρεάσουν και την Ελλάδα, παρά τη μέχρι σήμερα ανοδική της πορεία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επενδυτική στρατηγική πρέπει να παραμείνει ευέλικτη και προσαρμοστική.

