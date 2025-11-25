search
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

25.11.2025 16:07

ΕΕΣ: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει οδηγίες προστασίας σε γυναίκες-θύματα βίας

25.11.2025 16:07
586914684_1248376970653866_4578035792945489505_n
credit: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, δίνει οδηγίες προστασίας στις γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο, δηλώνοντας τη μηδενική ανοχή του στην έμφυλη βία και σε κάθε μορφή βίας.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024 καταγράφηκαν 12.459 περιστατικά ενδοικογενειακής βίας, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε 7.467 συλλήψεις, δηλαδή περίπου 70 κακοποιητές ημερησίως.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία έχει ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όλες οι πράξεις βίας με βάση το φύλο αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διάκρισης.

Η εν λόγω Σύμβαση αναγνωρίζει ως μορφές έμφυλης βίας, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι:

  • την ενδοοικογενειακή βία ή άσκηση βίας από το σύντροφο την ψυχολογική & σωματική βία
  • την σεξουαλική παρενόχληση,
  • σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού την παρακολούθηση ή παρενόχληση τον καταναγκαστικό γάμο
  • τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων γυναίκας
  • την εξαναγκαστική έκτρωση και στείρωση τη βία που διαπράττεται για λόγους τιμής την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας κλπ.

Σημειώνεται ότι, ο ΕΕΣ, δια μέσω του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, υλοποιεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων του δράσεις ειδικά αφιερωμένες στο γυναικείο πληθυσμό, με στόχο την προστασία τους.

Ειδικότερα διαθέτει:

Α. Κοινωνικές Υπηρεσίες και προγράμματα στην Αθήνα και την Περιφέρεια, με σκοπό την ενδυνάμωση γυναικών ανεξαρτήτως καταγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι πραγματοποιούν: διαχείριση ατομικών υποθέσεων συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη εκπαίδευση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση διασύνδεση με άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες ή φορείς.

Β. Κινητή Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Ευάλωτων, με ειδικούς Ψυχικής Υγείας που παρέχουν ψυχολογική και ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική και πληροφόρηση σε πολίτες, για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία σε περιοχές της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας.

Ειδικότερα η Κινητή Μονάδα θα επισκεφθεί το Δήμο Περιστερίου στις 29 Νοεμβρίου 2024.

Γ. Τηλεφωνική Γραμμή : 210 51 40 440 WhatsApp/Viber: 6934 724 893.

Παρέχει κοινωνική υποστήριξη, διερμηνεία και διαμεσολάβηση σε 12 γλώσσες.

