Νέα μελέτη: Η εφηβεία διαρκεί μέχρι τα 30 – Οι τέσσερις καθοριστικές ηλικίες για τον εγκέφαλό σας

Ο εγκέφαλος μας παραμένει στην εφηβική φάση μέχρι τις αρχές της δεκαετίας των τριάντα, όταν και «φτάνουμε στο αποκορύφωμά» μας. Αυτό αποκάλυψαν ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications, σύμφωνα με σημερινό άρθρο στο BBC.

Ο εγκέφαλος περνάει από πέντε διακριτές φάσεις στη ζωή, με βασικά σημεία καμπής στις ηλικίες 9, 32, 66 και 83 ετών, όπως αποκάλυψαν επιστήμονες στην έρευνά τους.

Περίπου 4.000 άτομα ηλικίας έως 90 ετών υποβλήθηκαν σε σαρώσεις για να αποκαλυφθούν οι συνδέσεις μεταξύ των εγκεφαλικών τους κυττάρων.

Λένε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε γιατί ο κίνδυνος ψυχικών διαταραχών και άνοιας ποικίλλει κατά τη διάρκεια της ζωής.

Ο εγκέφαλος αλλάζει συνεχώς ως απάντηση σε νέες γνώσεις και εμπειρίες – αλλά η έρευνα δείχνει ότι αυτό δεν είναι ένα ομαλό μοτίβο από τη γέννηση μέχρι τον θάνατο.

Αντίθετα, αυτές είναι οι πέντε φάσεις του εγκεφάλου:

Παιδική ηλικία – από τη γέννηση έως την ηλικία των εννέα ετών

Εφηβεία – από εννέα έως 32

Ενηλικίωση – από 32 έως 66

Πρόωρη γήρανση – από 66 έως 83 ετών

Όψιμη γήρανση – από 83 ετών και μετά

«Ο εγκέφαλος επανασυνδέεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Πάντα ενισχύει και αποδυναμώνει τις συνδέσεις και δεν πρόκειται για ένα σταθερό μοτίβο – υπάρχουν διακυμάνσεις και φάσεις επανασύνδεσης του εγκεφάλου», δήλωσε η Δρ. Alexa Mousley στο BBC.

Κάποιοι άνθρωποι θα φτάσουν σε αυτά τα ορόσημα νωρίτερα ή αργότερα από άλλους – αλλά οι ερευνητές δήλωσαν ότι ήταν εντυπωσιακό το πόσο ξεκάθαρα ξεχώριζαν αυτές οι ηλικίες στα δεδομένα.

Αυτά τα μοτίβα αποκαλύφθηκαν μόνο τώρα λόγω της ποσότητας των εγκεφαλικών σαρώσεων που ήταν διαθέσιμες στη μελέτη.

Οι πέντε φάσεις του εγκεφάλου

Παιδική ηλικία: Η πρώτη περίοδος είναι όταν ο εγκέφαλος αυξάνεται ραγδαία σε μέγεθος, αλλά ταυτόχρονα αραιώνει την υπερβολική αφθονία συνδέσεων μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων, που ονομάζονται συνάψεις, οι οποίες δημιουργούνται στην αρχή της ζωής.

Ο εγκέφαλος γίνεται λιγότερο αποτελεσματικός σε αυτό το στάδιο. Λειτουργεί σαν ένα παιδί που περιπλανιέται σε ένα πάρκο, πηγαίνοντας όπου θέλει, αντί να κατευθύνεται κατευθείαν από το Α στο Β.

Εφηβεία: Αυτό αλλάζει απότομα από την ηλικία των εννέα ετών, όταν οι συνδέσεις στον εγκέφαλο περνούν από μια περίοδο αδίστακτης αποτελεσματικότητας. «Είναι μια τεράστια αλλαγή», είπε ο Δρ Μούσλεϊ, περιγράφοντας την πιο βαθιά αλλαγή μεταξύ των φάσεων του εγκεφάλου.

Αυτή είναι επίσης η περίοδος κατά την οποία υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης ψυχικών διαταραχών.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η εφηβεία ξεκινά γύρω από την έναρξη της εφηβείας, αλλά τα τελευταία στοιχεία υποδηλώνουν ότι τελειώνει πολύ αργότερα από ό,τι υποθέταμε. Κάποτε πιστευόταν ότι περιοριζόταν στα εφηβικά χρόνια, πριν η νευροεπιστήμη υποδείξει ότι συνεχιζόταν μέχρι τα 20 και τώρα στις αρχές της δεκαετίας των 30.

Αυτή η φάση είναι η μόνη περίοδος του εγκεφάλου κατά την οποία το δίκτυο των νευρώνων του γίνεται πιο αποτελεσματικό.

Ενηλικίωση: Στη συνέχεια έρχεται μια περίοδος σταθερότητας για τον εγκέφαλο καθώς εισέρχεται στη μακρύτερη εποχή του, η οποία διαρκεί τρεις δεκαετίες.

Η αλλαγή είναι πιο αργή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε σύγκριση με τα πυροτεχνήματα πριν, αλλά εδώ βλέπουμε τις βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα του εγκεφάλου να αντιστρέφονται.

Πρόωρη γήρανση: Αυτό ξεκινά στα 66, αλλά δεν πρόκειται για μια απότομη και ξαφνική μείωση. Αντίθετα, υπάρχουν μετατοπίσεις στα πρότυπα των συνδέσεων στον εγκέφαλο. Αντί να συντονίζεται ως ένας ενιαίος εγκέφαλος, το όργανο διαχωρίζεται ολοένα και περισσότερο σε περιοχές που συνεργάζονται στενά – σαν μέλη συγκροτημάτων που ξεκινούν τα δικά τους σόλο έργα.

Παρόλο που η μελέτη εξέτασε υγιείς εγκεφάλους, αυτή είναι επίσης η ηλικία στην οποία αρχίζουν να εμφανίζονται η άνοια και η υψηλή αρτηριακή πίεση, οι οποίες επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου.

Όψιμη γήρανση: Στη συνέχεια, στην ηλικία των 83 ετών, μπαίνουμε στο τελικό στάδιο. Υπάρχουν λιγότερα δεδομένα από ό,τι για τις άλλες ομάδες, καθώς η εύρεση υγιών εγκεφάλων για σάρωση ήταν πιο δύσκολη. Οι αλλαγές στον εγκέφαλο είναι παρόμοιες με την πρόωρη γήρανση, αλλά ακόμη πιο έντονες.

Η καθηγήτρια Tara Spires-Jones, διευθύντρια του κέντρου για τις ανακαλυπτικές επιστήμες του εγκεφάλου στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, δήλωσε: «Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που υπογραμμίζει πόσο πολύ αλλάζει ο εγκέφαλός μας κατά τη διάρκεια της ζωής μας».

Είπε ότι τα αποτελέσματα «ταιριάζουν καλά» με την κατανόησή μας για τη γήρανση του εγκεφάλου, αλλά προειδοποίησε ότι «δεν θα βιώσουν όλοι αυτές τις αλλαγές δικτύου ακριβώς στις ίδιες ηλικίες».

Διαβάστε επίσης:

Αυτό το φρούτο ρυθμίζει το σάκχαρο, «ρίχνει» τη χοληστερόλη και… αδυνατίζει!

ΑΜΚΕ Κλέων Τσέτης εις μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου: Έξι υποτροφίες και υποστήριξη τεσσάρων ερευνητικών έργων του ΕΚΠΑ

Εθνική ομάδα: Τέσσερις διεθνείς στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης, στηρίζοντας την εθελοντική αιμοδοσία