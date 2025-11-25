ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλος έπληξε τα προάστια του Χιούστον – Πάνω από 100 κατοικίες κατεστραμμένες

Περισσότερα από 100 σπίτια υπέστησαν ζημιές όταν ανεμοστρόβιλος χτύπησε χθες το απόγευμα κατοικημένη περιοχή έξω από το Χιούστον, στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Φωτογραφίες και εναέρια πλάνα με drone που δημοσιεύθηκαν στο Facebook από το Γραφείο του Σερίφη της Περιφέρειας 4 της κομητείας Χάρις δείχνουν στέγες με ξηλωμένα κεραμίδια και συντρίμμια να έχουν αποκλείσει δρόμους.

Οι ζημιές εντοπίζονται στη συνοικία Memorial Northwest, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη Μαρκ Χέρμαν.

«Στο έδαφος άλλαξε η πίεση και τα αυτιά μου πονούσαν», είπε κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές.

A destructive tornado hit northwest Houston this afternoon, damaging over 100 homes and leaving widespread debris across the area. pic.twitter.com/twZUSWWnc0 — AccuWeather (@accuweather) November 25, 2025

Άλλος κάτοικος ανέφερε ότι ισχυρή ριπή αέρα έσπασε τα τζάμια σε σπίτι και παρέσυρε έξω χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Οι κάτοικοι της πληγείσας ζώνης καλούνται να αποφεύγουν κατεστραμμένα κτίρια, καλώδια τάσης που έχουν πέσει και να αναφέρουν άμεσα τυχόν διαρροές αερίου.

Οι επιχειρήσεις αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ οι καιρικές συνθήκες παραμένουν επιφυλακτικές για ενδεχόμενες νέες καταιγίδες.

