Κοινή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, που έχει καθιερωθεί η 25η Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο θέατρο «Αλίκη» κοινή εκδήλωση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τους ηθοποιούς Βίκη Βολιώτη και Θοδωρή Αθερίδη, οι οποίοι μέσα ένα θεατρικό δρώμενο έδειξαν τις μορφές κακοποίησης που δέχεται μια γυναίκα από τον σύντροφο της όπως η σωματική, η ψυχολογική, η σεξουαλική, η οικονομική, η κοινωνική απομόνωση και η επίμονη παρακολούθηση (stalking).

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τόνισε ότι η αξία της πολιτικής είναι να μπορεί να αλλάζει τα πράγματα και να βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων. Και στην περίπτωση των γυναικών που έχουν πέσει θύμα κακοποίησης αυτό γίνεται, όπως υπογράμμισε ο υπουργός, με το να τις προστατεύει μέσω του κράτους-δικαίου. «Για αυτό είμαστε εδώ σήμερα, και όχι απλά για την επέτειο αλλά για να σας πούμε ότι είμαστε εδώ θα συνεχίσουμε να είμαστε μέσα στα χαρακώματα, να προστατεύουμε τα θύματα, να σπάσουμε τη σιωπή, να στείλουμε τους κακοποιητές στη φυλακή, να γίνουμε μια κοινωνία που θα καταπολεμά τη βία συστηματικά κάθε μέρα» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε ο κ Χρυσοχοΐδης το 2025 η Άμεση Δράση ανταποκρίθηκε σε 313 περισσότερες ενεργοποιήσεις του Panic Button σε σχέση με το 2024, δηλαδή 52% παραπάνω ενεργοποιήσεις. Παράλληλα επεσήμανε ότι το 2024 σημειώθηκαν 60 ενεργοποιήσεις το μήνα και φέτος σημειώνονται 91 ενεργοποιήσεις το μήνα.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι γυναίκες που εγκατέστησαν την εφαρμογή ήταν 439 το μήνα κατά μέσο όρο για το 2024 και 470 το 2025. Περίπου μία στις τρεις γυναίκες θύματα εγκαθιστά το Panic Button στο κινητό της ενώ οι αστυνομικοί χειρίζονται καθημερινά 60 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη είναι και ελπιδοφόρο γιατί δείχνει ότι «σπάει σιωπή» και πλέον τα θύματα προχωρούν σε καταγγελίες.

Επιπρόσθετα τόνισε ότι οι συλλήψεις αυξήθηκαν κατά 7% καθώς από τα 60 περιστατικά που σημειώνονται καθημερινά πραγματοποιούνται 47 συλλήψεις.

Το 2024, όπως τόνισε, σχηματίστηκαν 18.500 δικογραφίες και πραγματοποιήθηκαν 11.330 συλλήψεις ενώ μέσα στο 2025 έχουν σχηματιστεί 19.000 δικογραφίες και έχουν γίνει πάνω από 12.000 συλλήψεις. Επιπλέον το 2024 έγιναν 26.850 κλήσεις στο 100 για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ενώ φέτος, μέχρι στιγμής, έχουν γίνει 30.500 κλήσεις. «Αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος του προβλήματος αλλά και το μέγεθος της προσπάθειας επιχειρησιακής και δικαστικής που γίνεται προκειμένου να αποδοθεί το δίκαιο από το κράτος δικαίου σε όλους εκείνους, οι οποίοι, από την μια μεριά, υφίστανται τη βία και από την άλλη πλευρά, η τιμωρία των κακοποιητών» επεσήμανε ο υπουργός.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έκλεισε το χαιρετισμό του υπογραμμίζοντας ότι «η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη, θα την ασκήσουμε μέχρι το τέλος. Θα δουλεύουμε ημέρα και νύχτα, όπως δουλεύουν όλα τα Αστυνομικά Τμήματα, τα Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας, σύσσωμη η Αστυνομία στο πλαίσιο της κοινωνικής αστυνόμευσης και του κοινωνικού ρόλου με συμπληρωματικό έργο, για να υπηρετήσουμε το κράτος δικαίου, την ασφάλεια των πολιτών και τη ζωή των γυναικών που υφίστανται βία».

Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε δήλωση του τόνισε ότι «με την δημιουργία, με την ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα, η Ελλάδα έχει πια ένα οπλοστάσιο ποινικής προστασίας αρκετά ισχυρό, ίσως από τα καλύτερα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα προστατευτικό για τα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας. Οι διατάξεις που έχουμε θεσπίσει προσπαθούν να προστατεύσουν τα υποψήφια θύματα πριν εκδηλωθούν οι πράξεις. Και στη συνέχεια, πέρα από την πρόβλεψη των πάρα πολύ αυστηρών ποινών, έχουμε ένα πλαίσιο προστασίας για τα θύματα, κυρίως για τις γυναίκες και για τα ανήλικα, ώστε να αισθανθούν μια σχετική ασφάλεια».

Ο κ. Φλωρίδης συνέχισε λέγοντας: «αν με ρωτήσετε ποια είναι η πιο ευεργετική διάταξη για το ζήτημα αυτό θα έλεγα είναι η διάταξη εκείνη που προστατεύει όλους τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με θέματα και που μπορούν να καταγγείλουν ότι ήρθαν μπροστά τους, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές. Ήρθαν σε επαφή με κάποιο θύμα και μπορούν να καταγγείλουν την πράξη της βίας χωρίς να διατρέχουν κανένα κίνδυνο οι ίδιοι. ‘Αρα, αυτό οδηγεί αυτή τη στιγμή ανθρώπους που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να μιλήσουν ενώ έβλεπαν τα θύματα να μπορούν να μιλήσουν και έτσι να ασκούνται οι κατάλληλες διώξεις ή να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα. Θεωρώ ότι μαζί με τις άλλες δράσεις της ελληνικής πολιτείας, νομίζω ότι το συνολικό πλέγμα είναι αρκετά ισχυρό. Αλλά βεβαίως τα μέτρα δεν σταματάνε ποτέ».

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στον τομέα της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης θυμάτων κακοποίησης και της πρόληψης της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας καθώς από το 2010 έχει δημιουργηθεί ένα σταθερό πλαίσιο πρόληψης. Το πλαίσιο αυτό βασίζεται σε τρεις άξονες τα κέντρα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, τις δομές φιλοξενίας και την τηλεφωνική γραμμή 15900.

Από το 2011 μέχρι σήμερα, πάνω από 60.000 γυναίκες έχουν εξυπηρετηθεί από αυτές τις υπηρεσίες, όπως τόνισε η υπουργός. Στα 44 κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης, που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, και σύντομα θα ανοίξουν και άλλα όπως επεσήμανε η κ. Μιχαηλίδου, οι γυναίκες μπορούν να λάβουν ψυχοκοινωνική στήριξη από ειδικούς — ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς — καθώς και νομική βοήθεια. Επίσης, τους υποδεικνύονται οι δομές όπου μπορούν να φιλοξενηθούν μαζί με το παιδιά τους με ασφάλεια.

Παράλληλα σημείωσε ότι μόνο το 2024, πάνω από 300 γυναίκες φιλοξενήθηκαν στις 20 δομές φιλοξενίας γυναικών, που έχουν δημιουργηθεί. Εκεί, όπως υπογράμμισε η υπουργός, εκτός από στέγη και ασφάλεια τους προσφέρεται διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Ειδικότερα, τόνισε ότι έχουν δημιουργηθεί προγράμματα από την ΔΥΠΑ τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε οι γυναίκες να μπορούν να εργαστούν με ασφάλεια και ανωνυμία. Παράλληλα, δημιουργούνται συνθήκες που εξασφαλίζουν ότι και τα παιδιά τους μπορούν να συνεχίσουν το σχολείο κανονικά και με ασφάλεια. Αυτό, όπως είπε, προσφέρει στις γυναίκες την απαραίτητη σιγουριά ώστε να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους ενώ προστατεύουν τη συνέχεια της ζωής του παιδιού τους.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σημασία της γραμμής 15900, η οποία όπως τόνισε αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη το προηγούμενο έτος, παρέχοντας στήριξη σε 8.000 γυναίκες.

«Τα κάνουμε όλα τέλεια, σίγουρα όχι. Φτάνουν αυτά, πάλι σίγουρα όχι. Χρειάζεται να κάνουμε πολύ περισσότερα» είπε η κ. Μιχαηλίδου προσθέτοντας ότι υπάρχει ακόμη μεγάλος αριθμός γυναικών που ζουν μέσα στον φόβο, δεν μιλούν αλλά «υπάρχουν και πολλοί από εμάς που δεν ακούμε και δεν βλέπουμε. Δεν φτάνει μόνο να θέλει να μιλήσει μια γυναίκα για το πρόβλημα, την αγωνία και την κακοποίηση που υφίσταται. Έχουμε ευθύνη και όλοι εμείς να βλέπουμε και να ακούμε. Όχι από περιέργεια, αλλά από προστασία».

Τέλος, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τόνισε ότι «μόνο αν είμαστε όλοι μαζί, διυπουργικά, διακυβερνητικά, σε επίπεδο λειτουργίας του κράτους, μαζί με τη δικαιοσύνη, μαζί με την εισαγγελία, μαζί με την εκπαίδευση, τα σχολεία, θα μπορέσουμε να σπάσουμε αυτή τη σιωπή».

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, που τόνισε το υπουργείο αποτελεί διαχρονικά τον αρμόδιο κρατικό φορέα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Το υπουργείο, σύμφωνα με την κυρία Ράπτη, λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 64 δομών σε όλη τη χώρα για γυναίκες που είναι θύματα κακοποίησης καθώς και την ηλεκτρονική γραμμή SOS, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο, στελεχωμένη με ειδικό προσωπικό για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών.

Κατά το πρώτο 10μηνο του 2025 η ειδική αυτή γραμμή δέχθηκε 5.435 κλήσεις, τόνισε η υφυπουργός, και πρόσθεσε ότι τα συμβουλευτικά κέντρα, που εξειδικευμένοι επιστήμονες παρέχουν συμπαράσταση και βοήθεια, εξυπηρέτησαν, κατά το ίδιο διάστημα, 4341 γυναίκες. Παράλληλα, για το ίδιο διάστημα, οι δομές φιλοξενίας φιλοξένησαν συνολικά 633 ανθρώπους — 330 γυναίκες και 301 παιδιά.

Η κυρία Ράπτη επεσήμανε ότι οι γυναίκες που πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από το κακοποιητικό περιβάλλον, έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μαζί τους και τα παιδιά τους, και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη φιλοξενία τους σε δομή, το υπουργείο μέσω μνημονίου συνεργασιας με τον Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων έχει εξασφαλίσει δωρεάν προσωρινή διαμονή σε ειδικά καταλύματα. Παράλληλα, μέσω μνημονίου που υπεγράφη πρόσφατα με την UBER, εξασφαλίστηκε η ασφαλής μετακίνηση των θυμάτων προς και από τις δομές.

Επιπρόσθετα η κυρία Ράπτη έκανε ιδιαίτερη μνεία στη βοήθεια που προσφέρει στις κακοποιημένες γυναίκες το Panic Button ενώ τόνισε ότι όλες οι παραπάνω υπηρεσίες του υπουργείου παρέχονται δωρεάν, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια.

Στη συνέχεια η η υφυπουργός υπογράμμισε ότι κανένα μέτρο δεν θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό μακροπρόθεσμα αν δεν εξασφαλίζει την οικονομική ανεξαρτησία των θυμάτων. Για το λόγο αυτό το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μαζί με την ΔΥΠΑ και άλλα υπουργεία υλοποιεί προγράμματα απασχόλησης.

Τέλος η κυρία Ράπτη ανακοινώσε μια νέα πρωτοβουλία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Ειδικότερα, όπως είπε, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ξεκίνησε από σήμερα μια καμπάνια με θέμα την προστασία των γυναικών από την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, που θα προβάλλεται σε μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά του ο υπουργός Επικρατείας, ‘Ακης Σκέρτσος, τόνισε ότι τα τελευταία 6,5 χρόνια η κυβέρνηση έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική, που δεν περιορίζεται μόνο μέσα στο πεδίο της προστασίας μέσω του υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αλλά έχουν αναπτυχθεί δράσεις στη δημόσια εκπαίδευση, στη δημόσια υγεία και παρεμβάσεις στο ποινικό κώδικα με πιο αυστηρές ποινές, ώστε να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας.

Παράλληλα τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν αναπτυχθεί εξειδικευμένα αστυνομικά γραφεία, ειδικά πρωτόκολλα διαχείρισης, δομές προστασίας με εξειδικευμένο προσωπικό και προγράμματα για την εργασιακή υποκατάσταση, ωστόσο, όπως υπογράμμισε αυτά, δεν σταματάνε τις κακοποιητικές συμπεριφορές.

Αυτές οι συμπεριφορές, σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, ξεκινούν από το σπίτι και από τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά μας και για το λόγο αυτό γίνεται παρέμβαση στην εκπαίδευση μέσω των νέων εργαστηρίων δεξιοτήτων.

Επιπρόσθετα ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι για την αντιμετώπιση του ζητήματος της κακοποίησης των γυναικών έχουν συνεργαστεί πολλά υπουργεία καθώς απαιτείται συνεργασία πολλών φορέων για να «έχουμε αποτέλεσμα και να μπορέσουμε να ξεριζώσουμε τη βία από την κοινωνία. Δεν είναι μια εύκολη αποστολή».

Τέλος σημείωσε ότι είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που «πατάει πάνω σε πατριαρχικές δομές της κοινωνίας και στόχος μας είναι η ισότητα που έχουμε κατοχυρώσει στα χαρτιά και τους νόμους, να γίνει ισότητα και στη πράξη».

Στη συνέχεια η Αστυνομική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης της ΕΛΑΣ παρουσίασε το απολογισμό του έργου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου μεταξύ άλλων, τόνισε ότι μέχρι στιγμής μέσα στο έτος 1.357 γυναίκες έχουν μεταφερθεί με περιπολικό σε ιατροδικαστή ή νοσοκομείο, 328 φιλοξενήθηκαν σε safehouses, ενώ έγιναν 1.647 φυλάξεις σπιτιών γυναικών.

Από την πλευρά της η κυρία Αγγελική Παπάζογλου, παρουσίασε τον απολογισμό του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναλύοντας όλα τα μέτρα που έχουν παρθεί καθώς και νέα που έχουν δρομολογηθεί ενώ παρουσίασε σχετικά στατιστικά στοιχεία.

Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση για την Βία κατά των Γυναικών, που συντόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, αστυνόμος Β΄ Κωνσταντία Δημογλίδου, και στην οποία συμμετείχαν ο εισαγγελέας Πρωτοδικών, Ιωάννης Παναγόπουλος, η καθηγήτρια Εγκληματολογίας της Παντείου, Βασιλική Αρτινοπούλου, ο υπαστυνόμος Α΄ Τζιάτζιος Αναστάσιος, στέλεχος του γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας στο ΑΤ Ομόνοιας, και η νομικός σύμβουλος Ειρήνη Σιώζου.

