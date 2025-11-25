search
Νταλίκες συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, ένας τραυματίας (photos)

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα, στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, κοντά στη ΒΙΠΕ Πατρών, όταν δύο νταλίκες συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και τον εγκλωβισμό ενός από τους οδηγούς.

Όπως αναφέρει το patrisnews, πυροσβεστικό κλιμάκιο έφτασε άμεσα στο σημείο και μετά από συντονισμένη επιχείρηση κατάφερε να απελευθερώσει τον τραυματισμένο οδηγό από την καμπίνα του οχήματος.

Στη συνέχεια, παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Λόγω του ατυχήματος, η Τροχαία εφάρμοσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, προκειμένου να απομακρυνθούν τα οχήματα και να διεξαχθεί χωρίς κινδύνους η σχετική έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης.

Νέα μελέτη: Η εφηβεία διαρκεί μέχρι τα 30 – Οι τέσσερις καθοριστικές ηλικίες για τον εγκέφαλό σας

Mega: Έρχεται η τέταρτη σεζόν του «Maestro», με παγκόσμια πρεμιέρα στο Netflix

Ουκρανία: Για σχέδιο βασισμένο στις συμφωνίες της Αλάσκας μιλάη Μόσχα, περιμένει τις αλλαγές

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών γιόρτασε τα 100 χρόνια ιστορίας του – Δεκάδες πολιτικοί παρόντες, συναυλία με Νταλάρα

Ξανά στο νοσοκομείο η Μπριζίτ Μπαρντό

