Νταλίκες συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, ένας τραυματίας (photos)

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα, στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, κοντά στη ΒΙΠΕ Πατρών, όταν δύο νταλίκες συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και τον εγκλωβισμό ενός από τους οδηγούς.

Όπως αναφέρει το patrisnews, πυροσβεστικό κλιμάκιο έφτασε άμεσα στο σημείο και μετά από συντονισμένη επιχείρηση κατάφερε να απελευθερώσει τον τραυματισμένο οδηγό από την καμπίνα του οχήματος.

Στη συνέχεια, παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Λόγω του ατυχήματος, η Τροχαία εφάρμοσε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, προκειμένου να απομακρυνθούν τα οχήματα και να διεξαχθεί χωρίς κινδύνους η σχετική έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης.

