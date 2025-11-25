search
25.11.2025 12:52

Το mochi ανοίγει στο Χαλάνδρι και αλλάζει όσα ξέραμε για τη φροντίδα μητέρας και παιδιού!

25.11.2025 12:52
mochi2

Το mochi, ο πρώτος χώρος shared care στην Ελλάδα, ανοίγει στο Χαλάνδρι και παρουσιάζει μια νέα φιλοσοφία φροντίδας: έναν χώρο όπου η μητέρα και το παιδί υποστηρίζονται ταυτόχρονα, αλλά με τρόπο που σέβεται τις ανάγκες και των δύο.

Το mochi δεν είναι παιδότοπος ούτε café. Είναι ένας χώρος ηρεμίας, σύνδεσης και δημιουργικής απασχόλησης, όπου:

  • Τα παιδιά συμμετέχουν σε παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, με εξειδικευμένες παιδαγωγούς.
  • Οι μητέρες αποκτούν τον χρόνο που χρειάζονται – για δουλειά, ξεκούραση ή μια μικρή ανάσα – ενώ βρίσκονται στον ίδιο χώρο με το παιδί τους.
  • Η αισθητική του mochi είναι απλή, ζεστή και οικεία – με γήινους τόνους, φυσικά υλικά και έναν φροντισμένο κήπο που θυμίζει σπίτι. Ένας χώρος που σε κάνει αμέσως να νιώθεις άνετα, τόσο εσύ όσο και το παιδί σου.

Επιπλέον, το mochi φιλοξενεί παιδικά πάρτι που σχεδιάζονται με ζεστασιά, δημιουργικότητα και ατμόσφαιρα “σαν στο σπίτι”.

Το mochi υποδέχεται ήδη γονείς και παιδιά για μια δοκιμαστική επίσκεψη, προσφέροντας μια πρώτη γνωριμία με τη φιλοσοφία του shared care.

Στοιχεία επικοινωνίας

📍 Φιλικής Εταιρείας 39, Χαλάνδρι

Ε: [email protected]

T: 210 6846351 | 6973 050585

Instagram: @mochi_shared_care

www.mo-chi.gr

