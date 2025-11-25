Το mochi ανοίγει στο Χαλάνδρι και αλλάζει όσα ξέραμε για τη φροντίδα μητέρας και παιδιού!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το mochi, ο πρώτος χώρος shared care στην Ελλάδα, ανοίγει στο Χαλάνδρι και παρουσιάζει μια νέα φιλοσοφία φροντίδας: έναν χώρο όπου η μητέρα και το παιδί υποστηρίζονται ταυτόχρονα, αλλά με τρόπο που σέβεται τις ανάγκες και των δύο.
Το mochi δεν είναι παιδότοπος ούτε café. Είναι ένας χώρος ηρεμίας, σύνδεσης και δημιουργικής απασχόλησης, όπου:
Επιπλέον, το mochi φιλοξενεί παιδικά πάρτι που σχεδιάζονται με ζεστασιά, δημιουργικότητα και ατμόσφαιρα “σαν στο σπίτι”.
Το mochi υποδέχεται ήδη γονείς και παιδιά για μια δοκιμαστική επίσκεψη, προσφέροντας μια πρώτη γνωριμία με τη φιλοσοφία του shared care.
Στοιχεία επικοινωνίας
📍 Φιλικής Εταιρείας 39, Χαλάνδρι
T: 210 6846351 | 6973 050585
Instagram: @mochi_shared_care
www.mo-chi.gr
