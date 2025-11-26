Δομοκός: Νεκρός 50χρονος μετά από τσίμπημα μέλισσας

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου 50χρονου άνδρα στο Δομοκό, έπειτα από αλλεργική αντίδραση από τσίμπημα μέλισσας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο άτυχος άνδρας είχε πάει με την παρέα του σε ορεινή περιοχή των Γαβρακίων Δομοκού για κυνήγι, όταν τον τσίμπησε μέλισσα στο αυτί.

Γνωρίζοντας ότι είναι αλλεργικός, ο 50χρονος έσπευσε με το αυτοκίνητό του στο κοντινότερο φαρμακείο, που βρίσκεται στην Εκκάρα για ένεση αδρεναλίνης.

Στη διαδρομή όμως, πιθανότατα και λόγω των συμπτωμάτων από το τσίμπημα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και εξετράπη της πορείας του προσκρούοντας σε ανάχωμα.

Άτομο από την παρέα του 50χρονου που ανησύχησε και είχε σπεύσει να τον ακολουθήσει με το δικό του όχημα, τον εντόπισε ενώ είχε ακόμη τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο φαρμακείο, όπου προσπάθησαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, η κατάστασή του ήταν ήδη πολύ σοβαρή.

Ιδιαίτερα αγαπητός στον Δομοκό ο 50χρονος που έχασε τη ζωή του

Συγχρόνως είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Δομοκού, που έφτασε στο φαρμακείο με γιατρούς, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν άκαρπες.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε τελικά στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του.

Η τραγική είδηση έπεσε σαν κεραυνός στο δήμο Δομοκού, όπου ο 50χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και το ΑΤ Δομοκού, που προχώρησε στην παραγγελία διενέργειας νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, που θα ρίξει «φως» στα ακριβή αίτια θανάτου του 50χρονου.

Διαβάστε επίσης:

Άγρια συμπλοκή έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις (Video)

Κακοκαιρία Adel: Έφτασε και στην Αττική με καταιγίδες και κεραυνούς – Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

Δεύτερος εργαζόμενος νεκρός στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ: Πώς ο «λάκκος» έγινε «λάκκος θανάτου»