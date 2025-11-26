Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στην Κέρκυρα – Εντυπωσιακές εικόνες

Ένα εντυπωσιακό θέαμα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο Μαθράκι, βορειοδυτικά της Κέρκυρας, όταν ένας υδροστρόβιλος σχηματίστηκε πολύ κοντά στις ακτές του νησιού.

Με την Κέρκυρα και την ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Adel», κάτοικοι από το Μαθράκι κατέγραψαν τον υδροστρόβιλο, ο οποίος διαλύθηκε μόλις πλησίασε στο νησί, χωρίς να αφήσει πίσω του ζημιές.

