search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 21:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 21:25

Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στην Κέρκυρα – Εντυπωσιακές εικόνες

26.11.2025 21:25
mathraki-ydrostrovilos

Ένα εντυπωσιακό θέαμα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο Μαθράκι, βορειοδυτικά της Κέρκυρας, όταν ένας υδροστρόβιλος σχηματίστηκε πολύ κοντά στις ακτές του νησιού.

Με την Κέρκυρα και την ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Adel», κάτοικοι από το Μαθράκι κατέγραψαν τον υδροστρόβιλο, ο οποίος διαλύθηκε μόλις πλησίασε στο νησί, χωρίς να αφήσει πίσω του ζημιές.

Διαβάστε επίσης:

Ρόδος: Ερωτήματα ασφαλείας μετά την τραγωδία με τη χειροβομβίδα – Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου, μάχη για τη ζωή του δίνει ο 39χρονος

Λειψυδρία: Σε κόκκινο συναγερμό μπαίνει η Αττική, στερεύει η λίμνη του Μόρνου – Στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης και Λέρος-Πάτμος

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία αναμορφώνεται μετά από 115 χρόνια – Το νέο μοντέλο λειτουργίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Handelsblatt: Περιζήτητος σύμβουλος για μεταρρυθμίσεις ο Πιερρακάκης – Χώρα πρότυπο στην ψηφιοποίηση η Ελλάδα

tsipras-psiharis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η απάντηση της Χριστίνας Ψυχάρη για τη συνάντηση του εκδότη με τον Τσίπρα στο διαμέρισμα της … γάτας Ιμαλαίων

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κινητοποιήσεις αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

batman 33- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το «φαινόμενο Μπάτμαν»: Πώς ο ηπερήρωας στο Μετρό έκανε τους επιβάτες… καλύτερους  ανθρώπους

mathraki-ydrostrovilos
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στην Κέρκυρα – Εντυπωσιακές εικόνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 21:50
pierrakakis-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Handelsblatt: Περιζήτητος σύμβουλος για μεταρρυθμίσεις ο Πιερρακάκης – Χώρα πρότυπο στην ψηφιοποίηση η Ελλάδα

tsipras-psiharis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η απάντηση της Χριστίνας Ψυχάρη για τη συνάντηση του εκδότη με τον Τσίπρα στο διαμέρισμα της … γάτας Ιμαλαίων

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κινητοποιήσεις αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

1 / 3