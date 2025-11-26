search
26.11.2025 20:10

Λειψυδρία: Σε κόκκινο συναγερμό μπαίνει η Αττική, στερεύει η λίμνη του Μόρνου – Στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης και Λέρος-Πάτμος

26.11.2025 20:10
mornos leipsidria 99- new

Η λειψυδρία «χτύπησε» την Πάτμο και τη Λέρο, οι οποίες, τις επόμενες ώρες κηρύσσονται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» από τη Ρυθμιστική Αρχή  Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, καθώς τα αποθέματα νερού είναι αισθητά μειωμένα, ενώ έως την Παρασκευή σειρά θα έχει πάρει και η Αττική καθώς τα αποθέματα του νερού έχουν μειωθεί σημαντικά. 

Ο συναγερμός κρίθηκε επιβεβλημένος από τη Ρυθμιστική Αρχή  Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων μετά από τα εμπεριστατωμένα πορίσματα του Πολυτεχνείου. 

Τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου, κύριου τροφοδότη του Λεκανοπεδίου, βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και εφόσον η χειμερινή περίοδος δεν βοηθήσει ώστε να ενισχυθούν οι ταμιευτήρες, τότε το νερό επαρκεί για έναν χρόνο.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025, τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δορυφορική ανάλυση που πραγματοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης του Μόρνου έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).

