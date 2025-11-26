Κέρκυρα: Αποκολλήθηκε τμήμα οροφής κολυμβητηρίου εν ώρα αγώνα

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 26/11, στο κολυμβητήριο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου της Κέρκυρας, όταν ένα τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε, εν ώρα αγώνα.

Στον χώρο βρίσκονταν εκείνη την ώρα δεκάδες πολίτες, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά, χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Μετά το περιστατικό, το κολυμβητήριο εκκενώθηκε προκειμένου η Πυροσβεστική να προχωρήσει με ασφάλεια στην επιχείρηση απομάκρυνσης του πλεξιγκλάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι του συμβάντος είχε προηγηθεί σύντομη αλλά δυνατή καταιγίδα, η οποία συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους.

Διαβάστε επίσης:

Στις 11 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου: «Το δίκιο είναι με το μέρος μας», λέει ο πατέρας του

Δομοκός: Νεκρός 50χρονος μετά από τσίμπημα μέλισσας

Άγρια συμπλοκή έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις (Video)