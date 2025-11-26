search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 21:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 19:18

Στις 11 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου: «Το δίκιο είναι με το μέρος μας», λέει ο πατέρας του

26.11.2025 19:18
vasilis-magos

Στις 11 Δεκεμβρίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας θα συνεχιστεί η δίκη για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου με κατηγορούμενους 6 αστυνομικούς που ξυλοκόπησαν άγρια τον νεαρό φοιτητή. 

Αναβολή λόγω κωλύματος του συνηγόρου του ζήτησε ο 6ος κατηγορούμενος, ωστόσο η έδρα απέρριψε το αίτημα του με δεδομένο ότι σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα υπήρξε αναβολή στις 24 Ιουνίου και δεν θα μπορούσε να αναβληθεί εκ νέου η δίκη.

Οι αστυνομικοί κατηγορούνται για τις αξιόποινες πράξεις, των βασανιστηρίων κατά συναυτουργία, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, της παράνομης έκθεσης και της παράνομης κατακράτησης κατά συναυτουργία  σε βάρος του 26χρονου Βασίλη Μάγγου, στις 14/6/2020 στον Βόλο.

«Το δίκιο είναι με το μέρος μας»

 Στην τρίτη διακοπή της δίκης η έδρα όρισε αυτεπαγγέλτως συνήγορο υπεράσπισης για τον έναν εκ των έξι κατηγορουμένων και προκειμένου να ενημερωθεί για τη δικογραφία η δίκη διακόπηκε για τις 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 9 το πρωί. Νωρίτερα αναγνώστηκαν τα ονόματα των ενόρκων για τους οποίους θα γίνει κλήρωση στις 11 Δεκεμβρίου. Την ίδια μέρα οι γονείς του Βασίλη Μάγγου θα καταθέσουν διά της δικηγόρου τους κ. Α. Παπαρούσου δήλωση για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης τόνισε πως «Το δίκιο είναι με το μέρος μας και τα ντοκουμέντα σε βάρος των κατηγορουμένων συντριπτικά». 

Αλληλέγγυοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας, ενώ πραγματοποιήθηκε και πορεία.

Διαβάστε επίσης

Δεύτερος εργαζόμενος νεκρός στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ: Πώς ο «λάκκος» έγινε «λάκκος θανάτου»

Συνελήφθη 20χρονος και ο 40χρονος σύντροφός του για σεξουαλική κακοποίηση κατά των ανιψιών του πρώτου, ηλικίας 2 και 4 ετών

Σαλαμίνα: Προθεσμία πήρε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της, τα λάθη που την «πρόδωσαν»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
batman 33- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το «φαινόμενο Μπάτμαν»: Πώς ο ηπερήρωας στο Μετρό έκανε τους επιβάτες… καλύτερους  ανθρώπους

mathraki-ydrostrovilos
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στην Κέρκυρα – Εντυπωσιακές εικόνες

vefa topontiki
LIFESTYLE

Νέοι ιδιοκτήτες για τη βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική – Έδωσαν 2,2 εκατ. ευρώ (Video)

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για προοδευτική κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές

paris
ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργη υπόθεση κακοποίησης στη Γαλλία: Αξιωματούχος καλούσε γυναίκες σε συνέντευξη εργασίας και τους έριχνε διουρητικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 21:33
batman 33- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το «φαινόμενο Μπάτμαν»: Πώς ο ηπερήρωας στο Μετρό έκανε τους επιβάτες… καλύτερους  ανθρώπους

mathraki-ydrostrovilos
ΕΛΛΑΔΑ

Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στην Κέρκυρα – Εντυπωσιακές εικόνες

vefa topontiki
LIFESTYLE

Νέοι ιδιοκτήτες για τη βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική – Έδωσαν 2,2 εκατ. ευρώ (Video)

1 / 3