Στις 11 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου: «Το δίκιο είναι με το μέρος μας», λέει ο πατέρας του

Στις 11 Δεκεμβρίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας θα συνεχιστεί η δίκη για τον θάνατο του Βασίλη Μάγγου με κατηγορούμενους 6 αστυνομικούς που ξυλοκόπησαν άγρια τον νεαρό φοιτητή.

Αναβολή λόγω κωλύματος του συνηγόρου του ζήτησε ο 6ος κατηγορούμενος, ωστόσο η έδρα απέρριψε το αίτημα του με δεδομένο ότι σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα υπήρξε αναβολή στις 24 Ιουνίου και δεν θα μπορούσε να αναβληθεί εκ νέου η δίκη.

Οι αστυνομικοί κατηγορούνται για τις αξιόποινες πράξεις, των βασανιστηρίων κατά συναυτουργία, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, της παράνομης έκθεσης και της παράνομης κατακράτησης κατά συναυτουργία σε βάρος του 26χρονου Βασίλη Μάγγου, στις 14/6/2020 στον Βόλο.

«Το δίκιο είναι με το μέρος μας»

Στην τρίτη διακοπή της δίκης η έδρα όρισε αυτεπαγγέλτως συνήγορο υπεράσπισης για τον έναν εκ των έξι κατηγορουμένων και προκειμένου να ενημερωθεί για τη δικογραφία η δίκη διακόπηκε για τις 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 9 το πρωί. Νωρίτερα αναγνώστηκαν τα ονόματα των ενόρκων για τους οποίους θα γίνει κλήρωση στις 11 Δεκεμβρίου. Την ίδια μέρα οι γονείς του Βασίλη Μάγγου θα καταθέσουν διά της δικηγόρου τους κ. Α. Παπαρούσου δήλωση για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, Γιάννης τόνισε πως «Το δίκιο είναι με το μέρος μας και τα ντοκουμέντα σε βάρος των κατηγορουμένων συντριπτικά».

Αλληλέγγυοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καρδίτσας, ενώ πραγματοποιήθηκε και πορεία.

