Ρόδος: Ερωτήματα ασφαλείας μετά την τραγωδία με τη χειροβομβίδα – Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου, μάχη για τη ζωή του δίνει ο 39χρονος

Στο πένθος βύθισε τις Ένοπλες Δυνάμεις η είδηση του θανάτου του 19χρονου οπλίτη στη Ρόδο, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη χειροβομβίδας στο πεδίο βολής Αφάντου.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, αν και η πλήρης τεχνική αποτίμηση απαιτεί πραγματογνωμοσύνη, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η έκρηξη συνδέεται με αμυντική χειροβομβίδα που εξερράγη κατά τον χειρισμό της.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, σε τέτοιες διαδικασίες κρίσιμες παράμετροι είναι η ακολουθία ενεργειών, η κατάσταση του υλικού, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και η ακριβής διάταξη των στελεχών στο πεδίο.

Η διερεύνηση οφείλει να φωτίσει αν υπήρξε αστοχία υλικού, ανθρώπινο λάθος, ή συνδυασμός παραγόντων. Η τυποποίηση των αποστάσεων ασφαλείας, η χρήση μέσων προστασίας και η ορθή εποπτεία από εξειδικευμένους πυροτεχνουργούς αποτελούν σημεία που αναμένεται να ελεγχθούν εξονυχιστικά από τις ειδικές επιτροπές του Γενικού Επιτελείου του Στρατού που ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.

«Γύρισα από τη Ρόδο χθες και τώρα επιστρέφω για να πάρω το παιδί μου σε κούτα»

Την ίδια στιγμή, συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου ο οποίος βρισκόταν στο νησί μόλις δύο ημέρες. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο Mega: «Γύρισα από τη Ρόδο χθες και τώρα επιστρέφω για να πάρω το παιδί σε κούτα».

«Ήταν μία άσκηση να κάνει ο γιος μου το πρωί και από ό,τι μου είπανε μία χειροβομβίδα δεν εξερράγη, πήγανε να τη δούνε με έναν άλλο πυροτεχνουργό και ο γιος μου ήταν καινούργιος, δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα εκεί πέρα, δεύτερη μέρα», είπε αρχικά ο πατέρας του 19χρονου στο Live News.

«Χθες έφυγα και εγώ από τη Ρόδο και θα ξαναπάω να τον φέρω τώρα στην κούτα. Καινούργιος ήτανε, πήγαινε για εκπαίδευση, ήταν χαρούμενος, το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος, 19 χρόνων», πρόσθεσε, στέλνοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση στον 39χρονο τραυματία.

Ποιος ήταν ο 19χρονος που έχασε τη ζωή του

Ο 19χρονος, γιος στελέχους του Λιμενικού, που υπηρετεί ως διοικητής Λιμενικού Σταθμού στην Κρήτη, είχε γεννηθεί την 1η Νοεμβρίου 2006 και είχε μία αδελφή.

Ζούσε στην Κρήτη με την οικογένειά του με καταγωγή από το Τυμπάκι του δήμου Φαιστού, έως ότου κατετάγη στον στρατό και βρέθηκε στη Ρόδο, όπου υπηρετούσε ως Επαγγελματίας Οπλίτης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, όταν ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης βρισκόταν στο πεδίο βολής Αφάντου και με τον 39χρονο επιλοχία που ήταν μαζί του έκαναν έλεγχο των πυρομαχικών που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν στην άσκηση.

Ωστόσο, ένας εκ των δύο απασφάλισε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη.

Ο 19χρονος ΕΠΟΠ υπέστη θανάσιμο τραυματισμό, ενώ ο 39χρονος, πατέρας δύο παιδιών, που τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε.

Ο 39χρονος οδηγήθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Ρόδου, με τους γιατρούς να αφαιρούν θραύσματα από το σώμα του, σταθεροποιώντας την αιμορραγία και δίνοντας το «πράσινο φως» να μεταφερθεί σε εξειδικευμένη μονάδα του 401 στρατιωτικού Νοσοκομείου στην Αθήνα.

Η μεταφορά του 39χρονου έγινε με στρατιωτικό ελικόπτερο από το αεροδρόμιο της Ρόδου στην Αθήνα, μέσω της Κω.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση Δένδια

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις από σήμερα, Τέταρτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου για το θάνατο του EΠOΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΣ

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».

