Κυβέρνηση: Νέα επίκληση στη σταθερότητα, αποδόμηση Τσίπρα και σκληρό πρέσινγκ στο ΠΑΣΟΚ

Η κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και ο θόρυβος που έχει προκαλέσει, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες «χαμηλές πτήσεις» της Ν.Δ. στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι υποχρεώνουν την κυβέρνηση να «ανεβάσει στροφές» στην πολιτική αρένα και να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μαξίμου και την Πειραιώς, η κυκλοφορία του βιβλίου Τσίπρα εκτιμάται ότι αποτελεί ένα είδος αντίστροφης μέτρησης για την ίδρυση του κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, μια κίνηση που – όσο κι αν κυβερνητικά και κομματικά στελέχη λένε ότι δεν τους αφορά, καθώς αναμένουν ότι θα απευθυνθεί κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς – αναμένεται να προκαλέσει βαθύτερες αναδιατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Σύμφωνα με ορισμένους, μάλιστα, ο Τσίπρας θα μπορούσε υπό ορισμένες προϋποθέσεις να απευθυνθεί σε ευρύτερα κοινά, τα οποία βρίσκονται σήμερα στην διαβόητη «γκρίζα ζώνη» (άλλο κόμμα/αναποφάσιστοι) των δημοσκοπήσεων και τα οποία η Ν.Δ. ελπίζει ότι θα… θέλξει επαρκώς με την πολιτική της ως τις εθνικές εκλογές, ώστε να στηρίξουν την προσπάθειά της για τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία. Η δεξαμενή αυτή ψηφοφόρων είναι μεγάλη, αλλά όχι ανεξάντλητη, οπότε αν ο πρώην πρωθυπουργός αρχίσει να «τραβάει» από εκεί, τα πράγματα γίνονται δύσκολα.

Στο πλαίσιο αυτό, μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, συνέχισε και χθες την επιχείρηση αποδόμησης του Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ένας ηγέτης παραδέχεται λάθη, βγαίνει μπροστά, αναλαμβάνει την ευθύνη, δεν νομίζω ότι είναι δείγμα ηγέτη, δείγμα ανθρώπου που έχει ηγηθεί του τόπου και όχι μόνο του κόμματός του, να “αδειάζει” τους συνεργάτες του, να θεωρεί ότι ο ένας μετά τον άλλον ήταν κακές επιλογές, επιλογές που ήταν του ιδίου».

Παράλληλα, διαφώνησε ότι ο πρώην πρωθυπουργός κάνει αυτοκριτική στο βιβλίο του και εν τέλει σημείωσε ότι «μεγάλη παγίδα είναι να θεωρήσουμε ότι ο πήχης μας είναι ο κ. Τσίπρας, είναι τόσο χαμηλά, ειδικά ένας πολιτικός που εκρίθη από τον κόσμο και να πούμε ότι, “α, επειδή είμαστε καλύτεροι από τον κ. Τσίπρα, τότε θα πάμε καλά στις εκλογές”. […] Ο κόσμος περιμένει από εμάς αυτά που είπαμε το 2023 να τα κάνουμε πράξη ως το 2027».

Από την άλλη, και δεδομένων των σχετικά χαμηλών ποσοστών που η Ν.Δ. συγκεντρώνει στις δημοσκοπήσεις, ο Π. Μαρινάκης επανέφερε στο προσκήνιο το αφήγημα της πολιτικής σταθερότητας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η ιστορία μας έχει δείξει ότι, με τα λάθη που γίνονται και πρέπει να διορθώσουμε, η χώρα πάει μπροστά με σταθερές κυβερνήσεις -εξαιρώ τη συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, που θεωρώ ότι κράτησε τη χώρα όρθια», αλλά και αποκλείοντας κάθε πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με ΣΥΡΙΖΑ και με Τσίπρα.

Και κάπου εκεί άρχισε εκ νέου το… πρέσινγκ στο ΠΑΣΟΚ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σημειώνει ότι «με το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου, το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, με τις τεράστιες πολιτικές διαφορές που είχαμε, στα μεγάλα, στο αν πρέπει η χώρα να μείνει στην Ευρώπη, […] εκείνο το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα που στα μεγάλα μπορούσες να έχεις μια συνεννόηση», αντιπαραβάλλοντάς τα με «το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη (που) υιοθέτησε εν πολλοίς την ρητορική των ακραίων κομμάτων για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών».

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η άσκηση πίεσης στη Χαριλάου Τρικούπη μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τη συσπείρωση κεντρώων ψηφοφόρων προς τη Ν.Δ. – η τακτική της παρουσίασης του ΠΑΣΟΚ ως «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ», άλλωστε, δεν είναι καινούργια – ωστόσο, με την παράμετρο Τσίπρα να μπαίνει σιγά – σιγά στην πολιτική συνάρτηση της χώρας εκτιμάται ότι είναι ευκαιρία για «πρέσινγκ» που μπορεί να φέρει κέρδη στην κυβερνώσα παράταξη σε μια στιγμή που, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο topontiki.gr κομματική πηγή, «ακόμα και μισή μονάδα πάνω ή κάτω μπορεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα».

