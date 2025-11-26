search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

26.11.2025 20:36

Νίκος Ανδρουλάκης:«Η πράσινη μετάβαση, είτε θα είναι κοινωνικά δίκαιη με όλους συμμέτοχους, είτε θα αποτύχει»

26.11.2025 20:36
androulakis

Χαιρετισμό απηύθυνε απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκδήλωση «COP30: Η εθνική στρατηγική για την επόμενη μέρα» που διοργανώνει ο ΚΟΣΜΟΣ-Πράσινη Συμφωνία», επισημαίνοντας ότι «10 χρόνια μετά την Διάσκεψη στο Παρίσι, το έλλειμμα μεταξύ στόχων και πράξεων αντί να μειώνεται, αυξάνεται».

Πρόσθεσε ότι έχει χαθεί το κοινωνικό και πολιτικό μομέντουμ για να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ενώ τόνισε πώς «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρωτοστατούσε και πρωτοστατεί στα θέματα του περιβάλλοντος, ενώ υπάρχει μία συμμαχία κεντροδεξιάς – ακροδεξιάς, που θέλει να αποψιλώσει την πράσινη συμφωνία».

Σημείωσε πώς ο μόνος τρόπος για να πετύχει η πράσινη μετάβαση, είναι να γίνει με κοινωνική δικαιοσύνη, όπως απ’ τη αρχή προτείνουν οι Σοσιαλιστές «ώστε η πράσινη μετάβαση να είναι εγγύηση για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και όχι εργαλείο κερδοσκοπίας για τους ισχυρούς, όπως το έχει μετατρέψει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», όπως ανέφερε.

Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει:

  • συγκροτημένη απεξάρτηση από τον λιγνίτη, ώστε να μην οδηγηθούμε στην φτωχοποίηση και τον μαρασμό σε περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη
  • αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στην πράξη όμως. Ιδιαίτερα το νέο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών που επιβαρύνει τους αδύναμους και προσωπικά το είχα καταψηφίσει ως ευρωβουλευτής, καθώς φαίνονταν ποια θα είναι τα αποτελέσματά του.
  • και Ενεργειακή Δημοκρατία στους δήμους, με συμμετοχή σε ενεργειακές κοινότητες και πόρους από ένα Ταμείο Περιφερειακής Ανθεκτικότητας ίσο με το 1% του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Υπογράμμισε ότι χαρακτηριστική είναι η «αποτυχία της απένταξης των περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Χωρίς πρόληψη και ενιαίο συντονισμό, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση θεατή, γινόμαστε όλο και περισσότερο ευάλωτοι στα ακραία φαινόμενα της φύσης» είπε, κάνοντας ειδική αναφορά στη λειψυδρία, και προκρίνοντας Τοπικά Σχέδια Υδατικής Ανθεκτικότητας, και ένα νέο Ινστιτούτο Υδάτινων Πόρων χρηματοδοτούμενο από το τέλος ανθεκτικότητας.

«Έχει έρθει η ώρα για μια Εθνική Συμφωνία για τα Κοινά Αγαθά, που θα προστατεύει τη φύση και τον άνθρωπο από τις νέες προκλήσεις», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας πως «βασικό κομμάτι της, είναι η στήριξη εκείνων που κρατάνε το τραπέζι μας γεμάτο με τα προϊόντα της γης μας, τους αγρότες μας. Απέναντι στη μαύρη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντιτάσσουμε τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη δημόσια λογοδοσία, με έμπρακτη στήριξη του παραγωγού από την επιλογή του σπόρου, μέχρι την τοποθέτηση του τελικού προϊόντος στο ράφι».

«Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, θα δώσουμε κάθε απαραίτητη μάχη, μαζί με όσους θέλουν και μπορούν:

   – για να χτίσουμε μια συνεκτική Στρατηγική Ανθεκτικότητας, ενώνοντας όλους τους παράγοντες εθνικής ισχύος και στηρίζοντας αναγκαίες πρωτοβουλίες στις Βρυξέλλες.

   – για να κάνουμε την Πράσινη Οικονομία καταλύτη ανάπτυξης για όλους», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

