search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 08:00
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

26.11.2025 06:23

Παλιομοδίτικα τυλιχτά μπισκότα με στιγμιαίο καφέ και κακάο

26.11.2025 06:23
tylixta_biskota

Κλασικά μπισκότα, τυλιχτά, με συνδυασμό βουτυράτης ζύμης με βανίλια και στιγμιαίου καφέ με κακάο.

Ετοιμάζονται με μια βάση ζύμης, η οποία χωρίζεται στη μέση και γίνεται η μισή σοκολατένια (ενισχυμένη γεύση με καφέ), τυλίγεται σε ρολό, κόβεται σε φέτες και ψήνεται σε υπέροχα παλιομοδίτικα και εντυπωσιακά μπισκότα.

Υλικά για τη Συνταγή

300 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 πρέζα αλάτι

150 γραμμάρια ζάχαρη άχνη

1 βανιλέτα (κάψουλα βανίλιας σε σκόνη)

Ξύσμα από 1 λεμόνι

1 αυγό

170 γραμμάρια βούτυρο, κρύο

2 κουταλάκια του γλυκού κοφτά στιγμιαίο καφέ σε σκόνη

2 κουταλάκια του γλυκού κοφτά κακάο σκόνη

1 κουταλιά της σούπας γάλα

Εκτέλεση

1. Αρχικά σε ένα μπολ κοσκινίστε το αλεύρι, το μπέικιν, το αλάτι και την άχνη ζάχαρη. Προσθέστε τη βανιλέτα, το ξύσμα και το αυγό. Με ένα τρίφτη ξύστε το βούτυρο σε χοντρές νιφάδες και ζυμώστε γρήγορα με τα χέρια. Προσθέστε λίγο ακόμα αλεύρι αν το μίγμα κολλάει πολύ στα χέρια σας.

2. Χωρίστε τη ζύμη σε δύο μέρη.

3. Σε ένα μικρό μπολάκι διαλύστε τον καφέ και το κακάο στο γάλα και ενσωματώστε τα καλά στο ένα μέρος της ζύμης.

4. Τυλίξτε και τα δυο κομμάτια της ζύμης ξεχωριστά σε διάφανη πλαστική μεμβράνη και τοποθετήστε τα για 1 ώρα στο ψυγείο.

5. Ανοίξτε κάθε κομμάτι της ζύμης σε παραλληλόγραμμο σχήμα 30 Χ 25 εκατοστά περίπου, με τη βοήθεια ενός πλάστη και 2 φύλλων λαδόκολλας. Αν κολλάει πολύ η ζύμη πασπαλίστε με λίγο ακόμα αλεύρι.

6. Τοποθετήστε το ένα φύλλο ζύμης πάνω στο άλλο, πιέστε καλά να κολλήσουν μεταξύ τους και ρολάρετε από την φαρδιά πλευρά της ζύμης ώστε να σχηματιστεί ένα μπαστούνι. Βάλτε το ρολό στο ψυγείο, τυλιγμένο με μεμβράνη, για άλλα 30 λεπτά.

7. Προθερμάνετε το φούρνο στους 170ο C και στρώστε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Κόψτε με κοφτερό μαχαίρι το ρολό σε ροδέλες πάχους 5mm και απλώστε τες στο προετοιμασμένο ταψί.

8. Ψήστε για 15 λεπτά περίπου, αφήστε τα να κρυώσουν και διατηρήστε τα σε μεταλλικό κουτί ή αεροστεγές τάπερ.

Διαβάστε επίσης:

Σφολιάτα ήλιος με γέμιση πάστα ελιάς

Tenerina, το διάσημο κέικ σοκολάτας από τη Φεράρα

Κρεμώδη ζυμαρικά με κολοκύθα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ισραήλ: Εκτέλεση πέντε Παλαιστινίων από τον ισραηλινό στρατό – Κάνει λόγο για «τρομοκράτες» που βγήκαν από σήραγγα

Untitled design
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στις φλόγες πολυκατοικίες και αυτοκίνητα στη Ζαπορίζια μετά από ρωσική επίθεση με drones

isap-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τετράωρη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ το Σάββατο 30 Νοεμβρίου

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

ppp-768×361
ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά από έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας στην Καλαμαριά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

tsipras new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: Η συνέντευξη στον ΣΚΑΙ, στους Παπαχελά και Κοσιώνη - «Ρε συ Θανάση, αυτοί με μισούν»

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

suv_aftokinito_2511_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα πέντε best-seller SUV στην Ελλάδα για το 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 08:00
gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ισραήλ: Εκτέλεση πέντε Παλαιστινίων από τον ισραηλινό στρατό – Κάνει λόγο για «τρομοκράτες» που βγήκαν από σήραγγα

Untitled design
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στις φλόγες πολυκατοικίες και αυτοκίνητα στη Ζαπορίζια μετά από ρωσική επίθεση με drones

isap-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τετράωρη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ το Σάββατο 30 Νοεμβρίου

1 / 3