Παλιομοδίτικα τυλιχτά μπισκότα με στιγμιαίο καφέ και κακάο

Κλασικά μπισκότα, τυλιχτά, με συνδυασμό βουτυράτης ζύμης με βανίλια και στιγμιαίου καφέ με κακάο.

Ετοιμάζονται με μια βάση ζύμης, η οποία χωρίζεται στη μέση και γίνεται η μισή σοκολατένια (ενισχυμένη γεύση με καφέ), τυλίγεται σε ρολό, κόβεται σε φέτες και ψήνεται σε υπέροχα παλιομοδίτικα και εντυπωσιακά μπισκότα.

Υλικά για τη Συνταγή

300 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1 πρέζα αλάτι

150 γραμμάρια ζάχαρη άχνη

1 βανιλέτα (κάψουλα βανίλιας σε σκόνη)

Ξύσμα από 1 λεμόνι

1 αυγό

170 γραμμάρια βούτυρο, κρύο

2 κουταλάκια του γλυκού κοφτά στιγμιαίο καφέ σε σκόνη

2 κουταλάκια του γλυκού κοφτά κακάο σκόνη

1 κουταλιά της σούπας γάλα

Εκτέλεση

1. Αρχικά σε ένα μπολ κοσκινίστε το αλεύρι, το μπέικιν, το αλάτι και την άχνη ζάχαρη. Προσθέστε τη βανιλέτα, το ξύσμα και το αυγό. Με ένα τρίφτη ξύστε το βούτυρο σε χοντρές νιφάδες και ζυμώστε γρήγορα με τα χέρια. Προσθέστε λίγο ακόμα αλεύρι αν το μίγμα κολλάει πολύ στα χέρια σας.

2. Χωρίστε τη ζύμη σε δύο μέρη.

3. Σε ένα μικρό μπολάκι διαλύστε τον καφέ και το κακάο στο γάλα και ενσωματώστε τα καλά στο ένα μέρος της ζύμης.

4. Τυλίξτε και τα δυο κομμάτια της ζύμης ξεχωριστά σε διάφανη πλαστική μεμβράνη και τοποθετήστε τα για 1 ώρα στο ψυγείο.

5. Ανοίξτε κάθε κομμάτι της ζύμης σε παραλληλόγραμμο σχήμα 30 Χ 25 εκατοστά περίπου, με τη βοήθεια ενός πλάστη και 2 φύλλων λαδόκολλας. Αν κολλάει πολύ η ζύμη πασπαλίστε με λίγο ακόμα αλεύρι.

6. Τοποθετήστε το ένα φύλλο ζύμης πάνω στο άλλο, πιέστε καλά να κολλήσουν μεταξύ τους και ρολάρετε από την φαρδιά πλευρά της ζύμης ώστε να σχηματιστεί ένα μπαστούνι. Βάλτε το ρολό στο ψυγείο, τυλιγμένο με μεμβράνη, για άλλα 30 λεπτά.

7. Προθερμάνετε το φούρνο στους 170ο C και στρώστε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Κόψτε με κοφτερό μαχαίρι το ρολό σε ροδέλες πάχους 5mm και απλώστε τες στο προετοιμασμένο ταψί.

8. Ψήστε για 15 λεπτά περίπου, αφήστε τα να κρυώσουν και διατηρήστε τα σε μεταλλικό κουτί ή αεροστεγές τάπερ.

