Ρέθυμνο: «Έφοδος» της αστυνομίας για όπλα – Και μοναχός ανάμεσα στους συλληφθέντες

Πέντε άτομα συνελήφθησαν συνολικά κατά τη διάρκεια αστυνομικής εφόδου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας από άνδρες της ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας από 36 έως 52 ετών. Μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν για Παράνομη Οπλοκατοχή περιλαμβάνεται και ένας ρασοφόρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris, ο ρασοφόρος είναι ιερομόναχος της περιοχής. Φέρεται να έχει συγγενική σχέση με έναν από τους υπόλοιπους συλληφθέντες της επιχείρησης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αστυνομικοί και οδήγησαν στη σύλληψη του ιερομόναχου.

Οι έρευνες των αστυνομικών επικεντρώθηκαν σε σπίτια και ποιμνιοστάσια συγκεκριμένων ατόμων. Κατά τη διάρκεια των εφόδων εντοπίστηκαν συνολικά 18 όπλα. Επίσης, βρέθηκαν εκατοντάδες σφαίρες και διάφορα άλλα είδη οπλισμού.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 πολεμικά τυφέκια

6 πιστόλια

1 περίστροφο

1 υποπολυβόλο

4 κυνηγετικά όπλα

171 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

1.169 πυροδοτημένα φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

5 απομιμήσεις πιστολιών

6 ξίφη και ξιφίδια

2 ξιφολόγχες πολεμικών τυφεκίων

1 γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου

1 σκελετός περιστρόφου

1 φυσίγγιο αντιαεροπορικού όλμου

3 κορμοί πολεμικών τυφεκίων

1 απομίμηση χειροβομβίδας

39 κροτίδες

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

