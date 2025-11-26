«Sean Combs: The Reckoning»: Η σειρά ντοκιμαντέρ του «50 Cent» για τον «Diddy» θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Δεκέμβριο (photo/video)

Η σειρά ντοκιμαντέρ του «50 Cent» για τον ράπερ και παραγωγό Σον «Ντίντι» Κομπς (Sean «Diddy» Combs) θα είναι διαθέσιμη για προβολή από τον Δεκέμβριο στο Netflix.

Τον Δεκέμβριο του 2023, αναφέρθηκε ότι ο ράπερ και ηθοποιός Κέρτις «Φίφτι Σεντ» Τζάκσον (Curtis «50 Cent» Jackson) εργαζόταν σε ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο στις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση που περιέβαλαν τον Diddy εκείνη την εποχή. Τον Μάρτιο του 2024, επιβεβαίωσε ότι εργάζεται πάνω στο project, υπονοώντας ότι θα κυκλοφορήσει «σύντομα».

Εκείνη την εποχή, το ντοκιμαντέρ είχε τον τίτλο «Diddy Do It?». Τον Μάιο του περασμένου έτους, το Netflix κέρδισε τη μάχη υποβολής προσφορών για το ντοκιμαντέρ και τώρα ανακοίνωσε ότι θα προβληθεί παγκοσμίως πολύ σύντομα.

Η σειρά ντοκιμαντέρ – η οποία περιλαμβάνει πλέον τις τελευταίες εξελίξεις στη συγκλονιστική υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της καταδίκης του Diddy σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση του για κατηγορίες που σχετίζονται με εμπορία ανθρώπων – έχει πλέον τον τίτλο «Sean Combs: The Reckoning» και αναμένεται να κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα streaming στις 2 Δεκεμβρίου.

«Δεν μπορείς να συνεχίζεις να πληγώνεις ανθρώπους και να μην συμβαίνει ποτέ τίποτα», λέει ένας από τους συμμετέχοντες στο ντοκιμαντέρ στο τρέιλερ του «Sean Combs: The Reckoning».

«Είμαι ευγνώμων σε όσους ήρθαν και μας εμπιστεύτηκαν τις ιστορίες τους και είμαι περήφανος που έχω την Αλεξάντρια Στέιπλετον (Alexandria Stapleton) σκηνοθέτρια», δήλωσε ο «50 Cent».

Η σειρά ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με πρώην συνεργάτες, παιδικούς φίλους του Diddy και καλλιτέχνες.

Διαβάστε επίσης:

Disney+: Ανεβάζει το «The Beatles – Anthology» σε νέα επεξεργασία, με νέο υλικό στα 30 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία

Γιάμαλη για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών – «Θέλουμε να πάψει ο φόβος να είναι κανονικότητα» (Video)

Σειρά στο Netflix γίνεται η ζωή της Αγγελικής Νικολούλη;