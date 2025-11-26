search
ΥΓΕΙΑ

26.11.2025

SOS από το ECDC: Πολύ μεγάλη διασπορά γρίπης των πτηνών – Αυξάνεται ο κίνδυνος για κρούσματα σε ανθρώπους

Ρωσία: Καταγράφηκε το πρώτο περιστατικό ανθρώπινης μόλυνσης με τη γρίπη των πτηνών - Media

Μία άνευ προηγουμένου αύξηση στις ανιχνεύσεις του εξαιρετικά παθογόνου ιού της γρίπης των πτηνών A (H5N1) καταγράφηκε αυτό το φθινόπωρο σε άγρια πτηνά, η οποία συνοδεύτηκε από πολλά κρούσματα σε οικόσιτα πουλερικά, σε όλες τις πληγείσες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα παραπάνω στοιχεία επισημαίνει η χθεσινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ειδικούς.

Συγκεκριμένα στην έκθεση επισημαίνεται ότι η υψηλή κυκλοφορία του ιού της γρίπης των πτηνών σε πληθυσμούς πτηνών αυξάνει τον κίνδυνο έκθεσης του ανθρώπου σε μολυσμένα ζώα.

Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κίνδυνο μόλυνσης από ζώα και η σημασία των κατάλληλων προληπτικών μέτρων θα πρέπει να ενισχυθεί σε όλους όσους ενδέχεται να εκτεθούν σε δυνητικά μολυσμένα ζώα, μέσω της εργασίας τους ή άλλων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έρχονται σε επαφή με άγρια πτηνά, όπως οι κυνηγοί.

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση έκθεσης στον ιό

Τα άτομα που εκτίθενται σε ζώα που έχουν μολυνθεί με τον ιό της γρίπης των πτηνών, θα πρέπει να παρακολουθούνται για 10 έως 14 ημέρες μετά την πιο πρόσφατη έκθεσή τους και, εάν εμφανίσουν συμπτώματα, θα πρέπει να αυτοαπομονωθούν και να υποβληθούν αμέσως σε εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου γρίπης, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, θα πρέπει να ενημερώνονται για την επιδημιολογική κατάσταση των ζωικών πληθυσμών στην περιοχή.

Σε περιοχές με συνεχιζόμενες επιδημίες γρίπης των πτηνών σε ζώα, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να ρωτούν τους ασθενείς για το ιστορικό έκθεσής τους σε ζώα, ιδίως σε εκείνους με συμπτώματα συμβατά με τη μετάδοση της γρίπης από ζώο σε άνθρωπο.

Σημειώνεται ότι το ECDC και η EFSA δημοσιεύουν τριμηνιαίες  εκθέσεις για τη γρίπη των πτηνών , οι οποίες παρέχουν μια επιδημιολογική επισκόπηση της κατάστασης της γρίπης των πτηνών σε ζώα και ανθρώπους και περιλαμβάνουν αξιολόγηση κινδύνου του ECDC. 

