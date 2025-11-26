search
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

26.11.2025 11:06

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για Ασκληπιείο Βούλας: Αυθαίρετες και εκδικητικές μετακινήσεις γιατρών

26.11.2025 11:06
asklipeio_voulas_new

Κλίμα απαξίωσης, αυθαιρεσίες και εκδικητικές μετακινήσεις γιατρών στο Νοσοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας, καταγγέλλει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) αναφερόμενη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις λειτουργών του Ιπποκράτη.

Αναλυτικά σε ανακοίνωση προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ),  το Δ.Σ της  ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει: «για άλλη μία φορά το κλίμα αυθαιρεσίας, εκδικητικών πρακτικών και συστηματικής απαξίωσης που έχουν διαμορφώσει οι αποφάσεις του Διοικητή του νοσοκομείου με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι γιατροί του Ασκληπιείου της Βούλας.  Οι πρόσφατες αιφνίδιες μετακινήσεις γιατρών στις Ορθοπεδικές Κλινικές, τόσο του συναδέλφου Π.Μ. όσο και του Ν.Σ, επιβεβαιώνουν μια συνεχιζόμενη πρακτική διοικητικών παρεμβάσεων χωρίς καμία τεκμηρίωση, διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκόμενους και σε πλήρη αντιδιαστολή με τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Η απόφαση μετακίνησης του συναδέλφου Π.Μ. — ενός από τους γιατρούς που κατήγγειλαν κακοποιητικές και αυταρχικές συμπεριφορές στη Δ’ Ορθοπεδική — είναι προφανώς τιμωρητική, ενώ η αντίστοιχη μετακίνηση του συναδέλφου Ν.Σ. έρχεται να συμπληρώσει μια συνολική εικόνα αυθαιρεσίας».

Παράλληλα η ΕΙΝΑΠ επισημαίνει ότι την ίδια στιγμή, η Ιατρική Υπηρεσία παραμένει ακέφαλη επί ένα χρόνο, οι διαδικασίες εκλογής Επιστημονικού Συμβουλίου «καθυστερούν αδικαιολόγητα», δεν έχει γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους τομεάρχες που η θητεία τους έχει λήξει, και η Διοίκηση επιχειρεί συστηματικά να ελέγχει μονοπρόσωπα κρίσιμους τομείς λειτουργίας του νοσοκομείου.

«Αυτή η πρακτική υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία των κλινικών όσο και την επιστημονική και εργασιακή αξιοπρέπεια των συναδέλφων».

Η ΕΙΝΑΠ απαιτεί την άμεση ανάκληση όλων των μετακινήσεων που έγιναν χωρίς διαβούλευση ή αναγκαιότητα και ζητά την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας της Ιατρικής Υπηρεσίας.

