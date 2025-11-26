Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας: Μήνυση για τις επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας των ασθενών εξαιτίας των έργων ανακαίνισης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε χθες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας για εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, «λόγω της άναρχης εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου του νοσοκομείου, σε συνδυασμό με τη μη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από τα αρμόδια διοικητικά όργανα.» όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.
Η συγκεκριμένη μηνυτήρια αναφορά αποτελεί συνέχεια όλων των έως τώρα προσπαθειών του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας , με παρεμβάσεις, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, αναφορές προς τους αρμοδίους, με αίτημα να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις και απαντήσεις, «ώστε να ανατραπεί η σημερινή κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών».
Στην μηνυτήρια αναφορά επισημάνθηκε ότι η άναρχη εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, με το κλείσιμο των θαλάμων δύο εκ των τριών παθολογικών κλινικών, σε ένα νοσοκομείο όπου η προσέλευση σε κάθε εφημερία είναι κατά μέσο όρο 1.128 ασθενείς έχει οδηγήσει στα εξής αποτελέσματα:
