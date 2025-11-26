Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας: Μήνυση για τις επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας των ασθενών εξαιτίας των έργων ανακαίνισης

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε χθες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας για εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, «λόγω της άναρχης εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου του νοσοκομείου, σε συνδυασμό με τη μη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από τα αρμόδια διοικητικά όργανα.» όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Η συγκεκριμένη μηνυτήρια αναφορά αποτελεί συνέχεια όλων των έως τώρα προσπαθειών του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας , με παρεμβάσεις, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, αναφορές προς τους αρμοδίους, με αίτημα να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις και απαντήσεις, «ώστε να ανατραπεί η σημερινή κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών».

Στην μηνυτήρια αναφορά επισημάνθηκε ότι η άναρχη εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, με το κλείσιμο των θαλάμων δύο εκ των τριών παθολογικών κλινικών, σε ένα νοσοκομείο όπου η προσέλευση σε κάθε εφημερία είναι κατά μέσο όρο 1.128 ασθενείς έχει οδηγήσει στα εξής αποτελέσματα:

Πολύωρη αναμονή στα Επείγοντα μέχρι να βρεθεί κενή κλίνη να νοσηλευτούν, γεγονός που σύμφωνα με μελέτες δημοσιευμένες σε διεθνή ιατρικά περιοδικά οδηγεί σε αύξηση θνησιμότητας. Νοσηλεία ασθενών σε ράντζα, γεγονός που οδηγεί σε επικίνδυνες συνθήκες. Αυξάνεται ο φόρτος εργασίας για τον ίδιο ανεπαρκή αριθμό νοσηλευτών, που αυξάνει την πιθανότητα λάθους (2 νοσηλευτές στη νυχτερινή βάρδια στις παθολογικές κλινικές για τους ασθενείς κλινικής και ράντζων). Πρόβλημα με ασθενείς που χρειάζεται να νοσηλευτούν σε απομόνωση (ασθενείς ανοσοκατεσταλμένοι, ουδετεροπενικοί, ασθενείς με αναπνευστικές λοιμώξεις πχ. γρίπη). Πρόβλημα με ασθενείς που μπορεί να χρειαστούν οξυγόνο αλλά νοσηλεύονται στο διάδρομο. Κατάργηση της έννοιας της αξιοπρέπειας και της ιδιωτικότητας των ασθενών αφού βρίσκονται σε κοινή θέα στο διάδρομο. «Φιλοξενία» ασθενών της παθολογικής κλινικής σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου. Αυτό οδηγεί σε δυσχέρεια στην ιατρική παρακολούθηση λόγω διασποράς ασθενών σε όλο το νοσοκομείο. Βαρέως πάσχοντες ασθενείς μακριά από τους θεράποντες (ακόμα και σε άλλο κτήριο). Έλλειψη εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού για αυτούς τους ασθενείς (πχ ασθενείς των παθολογικών κλινικών μπορεί να νοσηλεύονται στην μαιευτική- γυναικολογική). Κίνδυνος διασποράς λοιμώξεων από παθολογικούς ασθενείς σε ασθενείς με άλλα προβλήματα υγείας.

«Τόσο η Διοίκηση του νοσοκομείου, όσο και ο Διοικητής της 2ης ΔΥΠΕ, μολονότι ήταν πλήρως ενήμεροι για την κατάσταση που θα διαμορφωνόταν και τους κινδύνους που θα εγκυμονούσε για την υγεία των ασθενών, δεν έλαβαν κανένα μέτρο, παρά τις αντιρρήσεις από όλα τα αρμόδια όργανα.» όπως καταγγέλλει ο σύλλογος στην μήνυση που κατέθεσε χθες και συνεχίζει:

«Έχοντας συναίσθηση της ευθύνης που έχουμε σαν σωματείο υγειονομικών για την προάσπιση της ασφάλειας των ασθενών, αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα για να αναστραφεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και καθιστά επισφαλή τη λειτουργία του νοσοκομείου.»

Ο σύλλογος εργαζομένων αναφέρει ότι θα συνεχίσει με όλους τους τρόπους τον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία στο ύψος των σύγχρονων αναγκών, για συνθήκες εργασίας αξιοπρεπείς για το προσωπικό του νοσοκομείου και για την ασφάλεια των ασθενών.

