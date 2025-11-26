Άσκηση και Ψυχική Υγεία: Αξιοποιείστε τις ορμόνες της χαράς για να μειώσετε το άγχος και να βελτιώσετε τη διάθεση

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ψυχικής υγείας, τότε καλό είναι να γνωρίζετε ότι η ενσωμάτωση της κίνησης και της άσκησης στην καθημερινότητά σας, μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό σύμμαχο για να βελτιώσετε τη διάθεσή σας.

Αυτό συμβαίνει διότι έχει αποδειχθεί ότι η σωματική δραστηριότητα απελευθερώνει ενδορφίνες, δηλαδή εκείνες οι φυσικές χημικές ουσίες του εγκεφάλου που μειώνουν το άγχος και ενισχύουν τα συναισθήματα ευτυχίας.

Ωστόσο, η εύρεση του κινήτρου για άσκηση μπορεί να σας φαίνεται κουραστική. Είναι σημαντικό να ξεκινήσετε με μικρά βήματα, να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας και να επιλέγετε ευχάριστες και διαχειρίσιμες δραστηριότητες. Είτε πρόκειται για ένα σύντομο περπάτημα, διατάσεις είτε για μια πιο δομημένη προπόνηση, οποιαδήποτε μορφή κίνησης μπορεί να αλλάξει θετικά την ψυχική και συναισθηματική σας κατάσταση.

Πώς η άσκηση επηρεάζει τη χημεία του εγκεφάλου

Όταν ασκείστε ή κινείτε το σώμα σας, μπορεί να παρατηρήσετε σωματικές αλλαγές. Η καρδιά σας χτυπάει πιο γρήγορα, η αναπνοή σας γίνεται πιο δύσκολη και μπορεί να αρχίσετε να ιδρώνετε. Αλλαγές συμβαίνουν επίσης και μέσα στον εγκέφαλό σας, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση και να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε καλύτερα την ψυχική σας υγεία.

Οι αλλαγές του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της άσκησης

Η σωματική άσκηση απελευθερώνει ενδορφίνες, οι οποίες είναι νευροδιαβιβαστές που μειώνουν το άγχος, αυξάνουν την ευτυχία, ενισχύουν το αίσθημα της επιτυχίας και μειώνουν το αίσθημα του πόνου.

Η άσκηση είναι γνωστό ότι μειώνει την κορτιζόλη, μια ορμόνη του στρες.

Επίσης μπορεί να βοηθήσει στην εξισορρόπηση της λεπτίνης και της γκρελίνης, ορμονών που εμπλέκονται στην πείνα, την ενεργειακή ισορροπία και τον ύπνο.

Ακόμη η άσκηση μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα των ορμονών σεροτονίνης και ντοπαμίνης , οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη συνολική σας διάθεση και το αίσθημα ευεξίας.

Οι έρευνες για τα οφέλη της άσκησης για την ψυχική υγεία

Έρευνες δείχνουν ότι η τακτική άσκηση μπορεί να μειώσει το άγχος και την κατάθλιψη, δύο από τις πιο συχνές ψυχικές παθήσεις.

Μια μεγάλη μελέτη σε περισσότερους από 260.000 ανθρώπους διαπίστωσε ότι τα άτομα που ασκούνταν είχαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη. Μια άλλη μεγάλη μελέτη σε 69.000 άτομα διαπίστωσε ότι η άσκηση μείωσε σημαντικά το άγχος.

Βελτίωση του ύπνου

Η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάθεσή σας και να μειώσει την ικανότητά σας να αντιμετωπίζετε το άγχος. Η στέρηση ύπνου επηρεάζει την ψυχική υγεία, αλλά δυσκολεύει επίσης τη σαφή σκέψη και την ορθολογική επεξεργασία των συναισθημάτων. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που ασκούνται τακτικά κοιμούνται περισσότερο και έχουν καλύτερη ποιότητα ύπνου. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να βελτιώσει την ψυχική υγεία και την ευεξία.

Διαχείριση Διαταραχής Χρήσης Ουσιών

Η γυμναστική μπορεί να είναι χρήσιμη για άτομα με εθισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με διαταραχές χρήσης ουσιών. Άτομα με ψυχικές παθήσεις όπως κατάθλιψη ή διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν διαταραχή χρήσης ουσιών.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η άσκηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για άτομα με εθισμό στο αλκοόλ. Η άσκηση βοηθά στον περιορισμό της επιθυμίας για κάπνισμα και μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις επιπτώσεις του αλκοολισμού στην υγεία, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση και τα καρδιακά προβλήματα.

Άλλα οφέλη για την ψυχική υγεία

Εκτός από τα παραπάνω οφέλη, αρκετές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η άσκηση μπορεί να αυξήσει:

την αυτοεκτίμηση,

την καλή λειτουργία του εγκεφάλου ,

, τη συνολική διάθεση και την ποιότητα ζωής.

Τα άτομα που ασκούνται τακτικά τείνουν επίσης να έχουν μια πιο θετική στάση και να διαχειρίζονται καλύτερα τις αγχωτικές καταστάσεις.

Είδη άσκησης ωφέλιμα για την ψυχική υγεία

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι άσκησης. Το παν είναι να βρείτε μια άσκηση που σας αρέσει. Αρκετά είδη άσκησης έχουν οφέλη για την ψυχική υγεία, τα οποία έχουν τεκμηριωθεί από έρευνες.

Για παράδειγμα:

Η αερόβια άσκηση (περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία, κολύμβηση) έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την κατάθλιψη και το άγχος και βελτιώνει τη συνολική σας διάθεση.

(περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία, κολύμβηση) έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την κατάθλιψη και το άγχος και βελτιώνει τη συνολική σας διάθεση. Η προπόνηση αντίστασης (προπόνηση δύναμης) μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης.

(προπόνηση δύναμης) μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Η γιόγκα μπορεί να βοηθήσει με το άγχος και την κατάθλιψη, καθώς και να χαλαρώσει το σώμα και το μυαλό σας.

μπορεί να βοηθήσει με το άγχος και την κατάθλιψη, καθώς και να χαλαρώσει το σώμα και το μυαλό σας. Τα ομαδικά αθλήματα ή οποιαδήποτε άσκηση που γίνεται σε ομάδες μπορεί να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση, τη διάθεση, την ικανοποίηση από τη ζωή και την ικανοποίηση από το σώμα.

Μπορεί επίσης να ενισχύσει τις κοινωνικές δεξιότητες και τις σχέσεις με τους άλλους.

Πηγή: www.health.com

