Τελετή Διακήρυξης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας – Παπανδρέου: Η ειρήνη δεν είναι ουτοπία, είναι αναγκαιότητα

Το «παρών» στην τελετή Διακήρυξης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, πριν τη σημερινή τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026», έδωσε χθες ο Γιώργος Παπανδρέου, ως πρόεδρος του International Olympic Truce Foundation.

Στην ομιλία του στην Αρχαία Ολυμπία ο κ. Παπανδρέου υπογράμμισε τη διαχρονική σημασία της Ολυμπιακής Εκεχειρίας ως παγκόσμιου καλέσματος για ειρήνη, ενώ τόνισε ότι η εκεχειρία δεν ήταν ποτέ ουτοπία, αλλά μια συνειδητή και θαρραλέα επιλογή, η οποία σήμερα είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Ο κ. Παπανδρέου επισήμανε, ακόμη, πως η Ολυμπιακή φλόγα υπενθυμίζει ότι η ειρήνη είναι αναγκαιότητα και ότι η συνεργασία αποτελεί δύναμη, ενώ χαρακτήρισε την εκεχειρία ως πρόσκληση προς κυβερνήσεις και κοινωνίες, προκειμένου να αναζωογονήσουν την εμπιστοσύνη και να συνεργαστούν απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις, από τον πόλεμο και τη φτώχεια έως την κλιματική κρίση.

Η ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου στην τελετή Διακήρυξης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας

«Συγκεντρωνόμαστε σήμερα σε έναν ιερό τόπο — όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εδώ, στην Αρχαία Ολυμπία, οι πρώτοι πολίτες του κόσμου τόλμησαν να φανταστούν κάτι πραγματικά επαναστατικό: Ότι ακόμη και σε περιόδους αντιπαλότητας και συγκρούσεων, μπορούμε να βάλουμε προσωρινά στην άκρη τον πόλεμο και να συναντηθούμε όχι ως εχθροί, αλλά ως συναθλητές και συνοδοιπόροι.

Αυτή η ιδέα — η Ολυμπιακή Εκεχειρία — δεν υπήρξε ένας ουτοπικός μύθος. Ήταν μια συνειδητή επιλογή· τολμηρή, θαρραλέα και βαθιά ανθρώπινη. Και παραμένει εξίσου επιτακτική σήμερα.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, η βία αφαιρεί ζωές, οι πόλεμοι εκτοπίζουν εκατομμύρια ανθρώπους και η δυσπιστία μεγαλώνει ανάμεσα στα έθνη. Η τεχνολογία επιταχύνει τη σύνδεση, αλλά και την πόλωση. Και ο ίδιος ο πλανήτης μοιάζει να μας καλεί σε μια νέα μορφή εκεχειρίας — ανάμεσα στην ανθρωπότητα και τη φύση.

Κι όμως, η Ολυμπιακή φλόγα μας υπενθυμίζει ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Ότι η ειρήνη δεν είναι ουτοπία· είναι αναγκαιότητα. Ότι η συνεργασία δεν είναι αδυναμία· είναι δύναμη. Και ότι ο διάλογος δεν αποτελεί πολυτέλεια· είναι το θεμέλιο κάθε βιώσιμου μέλλοντος.

Ως Πρόεδρος του International Olympic Truce Foundation, είμαι υπερήφανος που σήμερα ανανεώνουμε μια παράδοση αρχαιότερη από τους περισσότερους θεσμούς στη Γη — αλλά ακριβώς γι’ αυτό, τόσο επίκαιρη. Θέλω επίσης να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση προς την Πρόεδρο της ΔΟΕ, κυρία Kirsty Coventry, για την ηγεσία, το όραμα και την αταλάντευτη αφοσίωσή της στη διαφύλαξη αυτής της κληρονομιάς. Σε μια δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία, της εύχομαι κάθε επιτυχία και το θάρρος που απαιτείται για να καθοδηγήσει το Ολυμπιακό Κίνημα μπροστά.

Η Ολυμπιακή Εκεχειρία δεν είναι απλώς μια συμβολική παύση των συγκρούσεων. Είναι πρόσκληση προς τις κυβερνήσεις, τις κοινότητες και τον καθένα μας να φανταστούμε τι μπορεί να επιτύχει η ανθρωπότητα όταν βάζουμε στην άκρη τον φόβο και αναζωογονούμε την εμπιστοσύνη. Όταν επιλέγουμε τη συνεργασία αντί της αντιπαράθεσης. Όταν αντιμετωπίζουμε τον «άλλο» ως εταίρο στην επίλυση κοινών παγκόσμιων προκλήσεων — από τον πόλεμο και τη φτώχεια έως την κλιματική κρίση και τις ανισότητες που γεννούν απόγνωση.

Αύριο θα ανάψει η φλόγα για το Μιλάνο–Κορτίνα. Θα ταξιδέψει μέσα από σύνορα, πολιτισμούς και γλώσσες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι, στην καλύτερη εκδοχή μας, οι άνθρωποι μπορούμε να μετατρέπουμε τον ανταγωνισμό σε αμοιβαίο σεβασμό, τη διαφορετικότητα σε συλλογική δύναμη και την ενότητα σε κοινό σκοπό, χωρίς να απαιτούμε ομοιομορφία.

Ας αποτελέσει η Εκεχειρία που διακηρύσσουμε σήμερα, όχι μόνο μια ηχώ του παρελθόντος, αλλά μια ουσιαστική δέσμευση για το μέλλον.

Ένα μέλλον όπου ο αθλητισμός συνεχίζει να μας διδάσκει πώς να συνυπάρχουμε.

Ένα μέλλον όπου το Ολυμπιακό Κίνημα παραμένει φάρος ελπίδας.

Ένα μέλλον όπου η ειρήνη δεν είναι εξαίρεση — αλλά κοινή, παγκόσμια προσδοκία. Σας ευχαριστώ — και είθε το πνεύμα της Ολυμπίας να μας καθοδηγεί», ανέφερε ο κ. Παπανδρέου στην ομιλία του.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Ανδρουλάκης:«Η πράσινη μετάβαση, είτε θα είναι κοινωνικά δίκαιη με όλους συμμέτοχους, είτε θα αποτύχει»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τέλος η «τεχνική λύση» – Πώς θα γίνεται στο εξής η κατανομή για τα βοσκοτόπια και η καταμέτρηση των ζώων

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση Δένδια για το θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη στη Ρόδο