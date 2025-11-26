«Turner and Constable: Rivals and Originals»: Δύο από τους σπουδαιότερους ζωγράφους της Βρετανίας σε έκθεση στο Λονδίνο (Photos)

Σε δύο από τους σπουδαιότερους ζωγράφους της Βρετανίας, τον Ουίλιαμ Τέρνερ (J.M.W. Turner) και τον Τζον Κόνσταμπλ, οι οποίοι ήταν επίσης οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι είναι αφιερωμένη η έκθεση «Turner and Constable: Rivals and Originals» που θα εγκαινιαστεί αύριο στην Πινακοθήκη Τέιτ στο Λονδίνο.

Γεννήθηκαν με διαφορά ενός έτους ο ένας από τον άλλον – ο Τέρνερ το 1775, ο Κόνσταμπλ το 1776 και οι κριτικοί τέχνης της εποχής συνέκριναν τους πίνακές τους με μια σύγκρουση «φωτιάς και νερού».

Μεγαλωμένος στην καρδιά του Λονδίνου, ο Τέρνερ γρήγορα έγινε ένα νεαρό αστέρι του κόσμου της τέχνης, παρά το ταπεινό του ξεκίνημα. Ο Κόσνταμπλ γιος πλούσιου εμπόρου από το Σάφοκ ήταν εξίσου αποφασισμένος να χαράξει τη δική του πορεία ως καλλιτέχνης, αλλά η άνοδός του προς την αναγνώριση διήρκεσε περισσότερο και ήταν πιο δύσκολη. Αν και από διαφορετικούς κόσμους και οι δύο καλλιτέχνες είχαν κοινή στην επιθυμία τους να μεταμορφώσουν την τοπιογραφία προς το καλύτερο, τονίζουν οι διοργανωτές της έκθεσης.

Με τους δύο ζωγράφους να ανταγωνίζονται για την επιτυχία μέσα από πολύ διαφορετικές αλλά εξίσου τολμηρές προσεγγίσεις, σύντομα δημιουργήθηκε το σκηνικό για μια αντιπαλότητα μέσα στον ανταγωνιστικό κόσμο της τοπιογραφίας. Ο Τέρνερ ζωγράφισε εκθαμβωτικά ηλιοβασιλέματα και υπέροχες σκηνές από τα ταξίδια του, ενώ ο Κόνσταμπλ συχνά επέστρεφε σε απεικονίσεις λίγων αγαπημένων τόπων, επιδιώκοντας τη φρεσκάδα και την αυθεντικότητα στην απεικόνιση της φύσης.

Με αφορμή τα 250 χρόνια από τη γέννησή τους, η ιστορική έκθεση εξερευνά τις αλληλένδετες ζωές και την κληρονομιά των δύο ζωγράφων.

Περισσότεροι από 170 πίνακες και έργα σε χαρτί περιλαμβάνονται στην έκθεση, μεταξύ άλλων το “The Burning of the Houses of Lords and Commons” του 1835, που δεν έχει παρουσιαστεί στη Βρετανία για πάνω από έναν αιώνα, και το «The White Horse» του 1819, ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά επιτεύγματα του Κόνσταμπλ.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 έως τις 12 Απριλίου του 2026.

Διαβάστε επίσης:

«Άγιος Παΐσιος – Από τα Φάρασα στον ουρανό»: Ταινία με σκηνές της σειράς μάγεψε τους θεατές στο Christmas Theater (Video)

Χριστούγεννα για όλους στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Δράσεις για παιδιά και ενήλικες

Καρυοθραύστης της Όπερας της Βάρνας – Το Μπαλέτο των Χριστουγέννων έρχεται στο Christmas Theater