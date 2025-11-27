Βουλή: Σύγκρουση για τις συμβάσεις – «Μούφα» λέει ο Κουτσούμπας, τα «έριξε» και στον Τσίπρα

«Μούφα» χαρακτήρισε τα περί επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ παρεμβαίνοντας στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Ολομέλεια της Βουλής χαρακτήρισε πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης εκατομμυρίων εργαζόμενων «που αμείβονται με λιγότερα από 1.000 ευρώ καθαρά και καλούνται να βγάλουν τον μήνα παλεύοντας με ενοίκια, ρεύμα και καταναλωτικά αγαθά» τα πανηγύρια, όπως είπε, της κυβέρνησης για το νέο εργασιακό χάρτη. «Συνεχίζετε την κοροϊδία στο λαό ότι δήθεν παίρνετε μέτρα κατά της ακρίβειας», είπε και πρόσθεσε: «θα κάνετε πραγματικές συμβάσεις, όχι αυτή τη μούφα που ανακοίνωσε χθες η κ. Κεραμέως με τον ΣΕΒ και ντεκόρ τη ΓΣΕΕ».

Ο κ. Κουτσούμπας έριξε κι ένα καρφί στον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον κατονομάσει. «Έχετε τη στήριξη και της αντιπολίτευσης είτε δια σιωπής είτε φωναχτά. Από τους σοσιαλδημοκράτες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους που βγάζουν βιβλία και περηφανεύονται για την αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και για τη συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ μέχρι τους αντισυστημικούς Τραμπικούς τύπου Βελόπουλου…», είπε.

Έστρεψε παράλληλα, τα βέλη του κατά του ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντάς το «το μεγαλύτερο πλυντήριο αυτής της κυβέρνησης και αυτής της υπουργού».

Στη συζήτηση του νομοσχεδίου παρενέβη και ο Κυριάκος Βελόπουλος ο οποίος έκανε λόγο για κυβέρνηση των Τελώνων και των Φαρισαίων που εφαρμόζει μια φορομπηχτική πολιτική. Σε ότι αφορά στην τροπολογία για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, είπε πως «η κυβέρνηση κάνει λάθος που τα βάζει με την Κίνα και ταυτίζεται μονοδιάστατα με τις ΗΠΑ χωρίς εγγύηση».

«Το ελληνικό κράτος θα εισπράττει χρήματα και θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας», απάντησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε ότι «οι συμφωνίες είναι συμφωνίες και τηρούνται όσον αφορά το λιμάνι του Πειραιά».

