EUROCERT: Παρουσίασε νέες πρακτικές προώθησης διαφορετικότητας και συμπερίληψης στο 7ο Diversityin Business Conference

Μία ενεργή παρουσία είχε η EUROCERT στο 7ο Diversity in Business Conference, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους επιχειρήσεων, θεσμών και της Πολιτείας. Το συνέδριο κατέγραψε υψηλή συμμετοχή και ανέδειξε τις σύγχρονες πολιτικές διαφορετικότητας και συμπερίληψης που υιοθετούνται στην ελληνική αγορά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος, υποδιευθυντής Πιστοποίησης της EUROCERT, παρουσίασε τα οφέλη από την εφαρμογή του Σχήματος Πιστοποίησης Συστήματος Διαφορετικότητας. Το συγκεκριμένο σχήμα βασίζεται στις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO 30415:2021 για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, καθώς και στη Χάρτα Διαφορετικότητας. Αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα στην EUROCERT και το Diversity Charter Greece και λειτουργεί ως εργαλείο για οργανισμούς που θέλουν να ενισχύσουν τις πρακτικές DEI, τόσο ως οργανωτική αξία όσο και ως στοιχείο στρατηγικού πλεονεκτήματος.

Η συμμετοχή της EUROCERT εντάχθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πρώτης στοχευμένης έρευνας στην Ελλάδα για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη στον εργασιακό χώρο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Diversity Charter Greece, την TACK TMI Greece και την Optimal HR Group, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών FOCUS BARI, και καταγράφει τις τάσεις, τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πρακτικών DEI.

