search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 06:30
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.11.2025 09:15

EUROCERT: Παρουσίασε νέες πρακτικές προώθησης διαφορετικότητας και συμπερίληψης στο 7ο Diversityin Business Conference

29.11.2025 09:15
EUROCERT1

Μία ενεργή παρουσία είχε η EUROCERT στο 7ο Diversity in Business Conference, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους επιχειρήσεων, θεσμών και της Πολιτείας. Το συνέδριο κατέγραψε υψηλή συμμετοχή και ανέδειξε τις σύγχρονες πολιτικές διαφορετικότητας και συμπερίληψης που υιοθετούνται στην ελληνική αγορά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος, υποδιευθυντής Πιστοποίησης της EUROCERT, παρουσίασε τα οφέλη από την εφαρμογή του Σχήματος Πιστοποίησης Συστήματος Διαφορετικότητας. Το συγκεκριμένο σχήμα βασίζεται στις αρχές του διεθνούς προτύπου ISO 30415:2021 για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, καθώς και στη Χάρτα Διαφορετικότητας. Αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα στην EUROCERT και το Diversity Charter Greece και λειτουργεί ως εργαλείο για οργανισμούς που θέλουν να ενισχύσουν τις πρακτικές DEI, τόσο ως οργανωτική αξία όσο και ως στοιχείο στρατηγικού πλεονεκτήματος.

Η συμμετοχή της EUROCERT εντάχθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πρώτης στοχευμένης έρευνας στην Ελλάδα για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη στον εργασιακό χώρο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Diversity Charter Greece, την TACK TMI Greece και την Optimal HR Group, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών FOCUS BARI, και καταγράφει τις τάσεις, τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση πρακτικών DEI.

Διαβάστε επίσης:

Επένδυση σε νέα υπερσύγχρονη αποθήκη logistics από την AlfaOmega

Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά στη νέα πράσινη εποχή της ναυτιλίας – Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Green Award

ΔΕΗ: Στροφή στις ΑΠΕ, έξοδος από τον λιγνίτη και επιθετική επέκταση σε νέες αγορές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

ΚΘΒΕ-AYTH_H_NYXTA-PROMO-Mike-Rafail-3
ADVERTORIAL

ΚΘΒΕ: «Αυτή η Νύχτα Μένει» έρχεται τον Δεκέμβριο στο Βασιλικό Θέατρο

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 01:25
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

1 / 3