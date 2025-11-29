Επιμένει η κακοκαιρία Adel: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα, σφοδρή χαλαζόπτωση στον Πειραιά

Δεύτερο κύμα σφοδρής καταιγίδας και χαλαζόπτωσης έπληξε την Αττική λόγω της κακοκαιρίας Adel.

Ισχυροί άνεμοι έπνεαν σε αρκετές περιοχές, ενώ το χαλάζι έχει δημιουργήσει προβλήματα.

Μεγάλα προβλήματα στην Αττική δημιούργησε το «πέρασμα» της κακοκαιρίας Adel τα ξημερώματα της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου, με την έντονη βροχόπτωση να μετατρέπει πολλούς δρόμους σε ποτάμια.

Στο Παλαιό Φάληρο, τέσσερα δέντρα έπεσαν σε αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματίες. Σε άλλα σημεία της περιοχής, οχήματα εγκλωβίστηκαν και υπόγεια κτιρίων πλημμύρισαν, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν πως δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται αντιμέτωποι με αυτήν την κατάσταση.

Στο Μοσχάτο, λόγω της συσσώρευσης υδάτων έξω από τον σταθμό του Ηλεκτρικού, υπάλληλοι του δήμου χρειάστηκε να επιστρατεύσουν ακόμη και κλαρκ προκειμένου να βοηθήσουν τους πολίτες να περάσουν στην απέναντι πλευρά, ενώ άλλοι διέσχισαν τον πλημμυρισμένο δρόμο πάνω σε καρότσα αγροτικού.

Στην Πεντέλη, τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό, είχαν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ο ποταμός στο Πικέρμι, και να κλείσουν για ώρα οι δρόμοι, ενώ τα σχολεία στους δήμους Διονύσου, Σπάτων και Πεντέλης παρέμειναν σήμερα προληπτικά κλειστά.

Χείμαρροι οι δρόμοι, «φούσκωσε» ο Κηφισός

Στο Μοναστηράκι, πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ από την έντονη κακοκαιρία, «φούσκωσε» επικίνδυνα ο Κηφισός.

Στον Κολωνό, η οδός Αντιγόνης μετατράπηκε σε λίμνη, ενώ αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και σε δρόμους της Γλυφάδας, όπου ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε δεν μπορούσε να απορροφηθεί, καθώς τα φρεάτια ήταν βουλωμένα.

Σε όλη τη χώρα σημειώθηκαν προβλήματα, καθώς ξεριζώθηκαν δέντρα, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ τα Τζουμέρκα έμειναν αποκλεισμένα από τις σφοδρές καταιγίδες και πλημμύρες.

Το Σάββατο το κύριο μέτωπο της Αdel κινούμενο ανατολικότερα, θα επηρεάσει την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, από τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο μέχρι και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται αυξημένη συννεφιά και ασθενείς βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, με σποραδικές καταιγίδες στη δυτική Κρήτη και στη Θράκη.

Το απόγευμα η κακοκαιρία θα αποδυναμωθεί σημαντικά, οι βροχές θα μειωθούν και ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 15-16 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά 18 στα ανατολικά τμήματα και μέχρι 20 βαθμούς θα φτάσουν οι μέγιστες θερμοκρασίες στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι βορειοδυτικοί 3-5, τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι αρχικά νοτιοδυτικοί 5-6 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με μικρή εξασθένηση.

