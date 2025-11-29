Υπόθεση Καλογήρου: Για «αρπαγή, μαρτύριο και δολοφονία» κάνει λόγο η μητέρα του – Νέα ανάρτηση

Για «αρπαγή, μαρτύριο και δολοφονία» του 39χρονου γιου της, κάνει λόγο σε νέα της ανάρτηση η Σοφία Αποστολάκη Καλογήρου.

Η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, που εντοπίστηκε νεκρός σε ορεινή περιοχή κοντά στον Τύρναβο ύστερα από 47 ημέρες αναζήτησης, επιμένει πως ο γιος της δεν έφυγε τυχαία από τη ζωή.

Στην ανάρτησή της η κ. Καλογήρου, η οποία ως Εισαγγελέας Εφετών στη Λάρισα είχε αναλάβει την υπόθεση των Τεμπών, δημοσιοποίησε φωτογραφία που τραβήχτηκε τις 29 Δεκεμβρίου 2024 και έγραψε:

«Η φωτογραφία βγήκε στο βουνό μία χαρούμενη μέρα (29/12/2024), πριν την επιστροφή μας στη Λάρισα (30/12/2024), την αρπαγή του γιου μου, και μετέπειτα το μαρτύριο και η δολοφονία του».

Ολόκληρη η ανάρτηση

Και ξαναήλθαν εκείνες οι στιγμές στη ζωή μας, που τη καρδιά σου, το μυαλό σου και συνακόλουθα το σώμα σου, δέχεται τα σκληρά ραπίσματα της αδικίας, της υποκρισίας, του φθόνου και της κακίας, είτε από αδιαφορία, είτε από φόβο, είτε από ματαιοδοξία και συμφέρον.

Και είναι η ώρα που προσπαθείς να μη γογγύσεις, να μη μισήσεις ,να μη πείς κάτι που θα φέρει κακό στους αδικούντες.

Λες…, αυτό δεν θέλει ο Χριστός μας;

Αυτό δεν θέλει και το παιδί μου που ζει στο Φως;

Αφού αυτό θέλουν, λοιπόν, ο Χριστός μου που αγαπώ και το αγιοπαίδι μου , αυτό δεν πρέπει να κάνω;

Σκύβω την κεφαλή μου στον Ουρανό και το προσπαθώ.

Ευχηθείτε αδελφοί μου Χριστιανοί,που κι εσείς έχετε το δικό σας Σταυρό,

να αντέξουμε,

να μη γογγύσουμε, να μην ζητήσουμε το κακό για τους αδικούντας ημάς και να μη γίνει ο πόνος μας αιτία να πάθουν κάτι, αυτή τη δύσκολη ώρα. Σας παρακαλώ. Τα υπόλοιπα από αύριο.

………………..

Η φωτογραφία βγήκε στο βουνό μία χαρούμενη μέρα (29/12/2024 ), πριν την επιστροφή μας στη Λάρισα (30/12/2024), την αρπαγή του γιου μου, και μετέπειτα το μαρτύριο και η δολοφονία του, για αυτό την έβαλα.

Διαβάστε επίσης:

Ερωτήματα γύρω από την υπόθεση νεκρού 29χρονου λιμενικού – «Δεν αυτοκτόνησε, τον απειλούσαν κυκλώματα ναρκωτικών», λέει η μητέρα του (Video)

ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε 8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία για την ευλογιά

Ανεστάλη η προγραμματισμένη μεταμεσονύκτια στάση εργασίας – Κανονικά θα λειτουργήσουν μετρό και λεωφορεία το Σαββατόβραδο