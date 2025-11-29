search
29.11.2025 15:57

Kίμπερλι Γκιλφόιλ: Δείπνησε με τους Αμερικανούς Πεζοναύτες στην Αθήνα για την Ημέρα των Ευχαριστιών

Την Ημέρα των Ευχαριστιών γιόρτασε στην Ελλάδα η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», έγραψε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο Χ, σήμερα Σάββατο (29/11).

«Την Πέμπτη, είχα την τιμή να φιλοξενήσω ένα δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών για τους απίστευτους Αμερικανικούς Πεζοναύτες, των οποίων η υπηρεσία, η αφοσίωση και η παρουσία μας θυμίζουν τη δύναμη και το πνεύμα της Αμερικής, ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε στον κόσμο».

«Ο Θεός να ευλογεί όλους όσοι υπηρετούν, ειδικά εκείνους που βρίσκονται μακριά από τους αγαπημένους τους αυτές τις γιορτές», κατέληξε.

