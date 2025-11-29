search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

29.11.2025 11:20

Ντόρα Μπακογιάννη: Ο Τσίπρας, η «Ιθάκη» και η προειδοποίηση σε Γκαντώνα, Σιωμόπουλο

29.11.2025 11:20
Ερωτήσεις για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα δέχτηκε η Ντόρα Μπακογιάννη το πρωί του Σαββάτου στο Mega.

«Αν δεν μου κάνετε την ίδια διαφήμιση στο δικό μου βιβλίο δεν θα σας ξαναμιλήσω ποτέ. Το βιβλίο μου θα βγει το Πάσχα, αλλά δεν σας λέω τον τίτλο, θα κάνω και εγώ στρατηγική πωλήσεων του βιβλίου» είπε, απαντώντας στους δημοσιογράφους της εκπομπής Mega Σαββατοκύριακο.

Αναφερόμενη στα σενάρια που θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να κάνει νέο κόμμα, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε σκωπτικά: «Άλλο θέλω, άλλο μπορώ και άλλο γίνεται τελικά».

«Όσοι από εμάς είναι στην πολιτική κουζίνα, ξέρουμε πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι διάφορες τάσεις. Αυτό σε ένα κόμμα και στον Τσίπρα ήταν σαφές ότι δημιούργησε πρόβλημα, άρα θα κάνει ένα απολύτως αρχηγικό κόμμα και από εκεί και πέρα θα διεκδικήσει τον χώρο της κεντροαριστεράς» πρόσθεσε η κυρία Μπακογιάννη.

«Θέλει να μπει και στο κέντρο στο ΠΑΣΟΚ. Για αυτό τα ακούω βερεσέ και αλαζονικά αυτά που λέγονται ότι δεν θα μας αγγίξει. Θα δούμε. Ο Τσίπρας έχει το βάρος της διακυβέρνησής του και της πορείας του. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να πείσει τον ελληνικό λαό πως όταν τα έκανε όπως τα έκανε την προηγούμενη πενταετία, το δημοψήφισμα που ήταν ο μεγαλύτερος εφιάλτης, ότι πρέπει να το ξεχάσει. Θα το ξεχάσει ο ελληνικός λαός», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

