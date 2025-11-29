search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

29.11.2025 13:05

Η Μελέτη, η Ακρίτα, οι 108 τροπολογίες και η «εσκεμμένη συκοφαντική δυσφήμηση»

29.11.2025 13:05
Νομικά, κατά των δημοσιογράφων που υιοθέτησαν τον χαρακτηρισμό της Έλενας Ακρίτα, μετά τα θολά μαθήματα φεμινισμού, σκοπεύει να κινηθεί η Ελεονώρα Μελέτη.

«Δεν έχω διαβάσει την ανάρτηση και δεν με ενδιαφέρει καθόλου το σχόλιό της. Για τον χαρακτηρισμό “τρανσφοβική”, να ξέρετε, ότι εγώ θα κινηθώ για πρώτη φορά σε συναδέλφους νομικά», δήλωσε σε κάμερες, τονίζοντας πως δεν θα επιτρέψει τους ψευδείς χαρακτηρισμούς που της αποδίδει η Έλενα Ακρίτα.

«Γιατί, αν την έλεγα ως παρουσιάστρια μιας πρωινής εκπομπής, θα μπορούσα να αναλάβω την ευθύνη να σχολιαστώ για κάτι, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σχόλια και αντιδράσεις από αυτούς που δεν συμφωνούν. Όταν όμως εγώ αυτή τη στιγμή κάνω ένα θεσμικό έργο και κρίνομαι ως ευρωβουλευτής, οφείλει ο δημοσιογράφος να ελέγξει μέσα από το θεσμικό μου έργο αν αυτός ο χαρακτηρισμός που μου αποδίδει είναι δίκαιος και σωστός», είπε η Έλενα Ακρίτα.

«Έχω υπογράψει περισσότερες από 108 τροπολογίες για τα τρανς άτομα και μια παράγραφο για την κατάργηση της τρανσφοβίας. Οπότε, εδώ έχουμε να κάνουμε συκοφαντική δυσφήμηση εσκεμμένη και με συγκεκριμένη πρόθεση. Λέει ψέματα ο τίτλος, είναι παραπλανητικός και λέει πράγματα που καταρρίπτονται από τη δημόσια θεσμική μου συμπεριφορά», πρόσθεσε.

