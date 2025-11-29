search
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 05:10
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.11.2025 12:35

Νέο ξέσπασμα Συρίγου κατά Λιάγκα: «Μην κουνάς το δάχτυλο στους γονείς των θυμάτων των Τεμπών!»

29.11.2025 12:35
syrigos_liagkas

Με τον Γιώργο Λιάγκα, για τον τρόπο που σχολίασε τη νυχτερινή έξοδο του Πάνου Ρούτσι, τα έβαλε ο Νίκος Συρίγος.

«Μπαίνουμε ακριβώς ξανά στην ίδια διαδικασία που κάνει όλη αυτή η αλητεία του διαδικτύου, με το αν φοράει κραγιόν η κ. Καρυστιανού, αν είναι χαρούμενη. Χωρίς να έχουμε γίνει συνέταιροι στον πόνο τους κουνάμε το δάχτυλο. Ο Γιώργος Λιάγκας κουνάει το δάχτυλο στον Πάνο Ρούτσι πώς πρέπει να φερθεί. Δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρουμε image maker για τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Για να είναι αρεστοί σε εμάς ή να τους δίνουμε την έγκρισή μας», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος.

«Επίσης, επειδή ακούω τον Λιάγκα διαρκώς να λέει για πολιτική εκμετάλλευση του Ρούτσι, βάζεις στο μυαλό κάποιον ότι κάνεις κι εσύ το ίδιο. Αν δεις το απόσπαμα γι αυτά που λες για τον Ρούτσι, το πώς έχει διοχετευτεί στα social media και πώς γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και λάσπης προς τον Πάνο Ρούτσι, από όλα αυτά τα τρολ του διαδικτύου, εύκολα μπαίνει κι εμένα στο δικό μου το μυαλό ότι μπορεί κάποιος να εκτελεί εντολές για να το κάνει αυτό. Και δεν ξέρω τι είναι πιο ανησυχητικό, η άποψη κάποιου να κάνει μαθήματα image στον Πάνο Ρούτσι ή αν όντως τον έχουν βάλει κάποιοι να το κάνει», πρόσθεσε ο Νίκος Συρίγος.

«Επίσης να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή ο Λιάγκας επαναλαμβάνει διαρκώς για το θέμα των αριστερούληδων κλπ, στο δικό μου το μυαλό, δεν είναι θέμα αριστεράς ή δεξιάς το θέμα των Τεμπών. Είναι μια μάχη ανάμεσα στους ανθρώπους και τα τέρατα. Ας δούμε πού θα ταχθούμε σε αυτή τη μάχη. Και αν θα είμαστε με τους ανθρώπους ή με τα τέρατα. Δεν σας ζήτησα να γίνεται συνέταιροι στον πόνο τους, μην τους κουνάτε το δάχτυλο», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι τρέλαναν ξανά τα …μηχανάκια

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ο «Άγιος έρωτας» επέστρεψε στην κορυφή της τηλεθέασης την Πέμπτη (27/11)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

ΚΘΒΕ-AYTH_H_NYXTA-PROMO-Mike-Rafail-3
ADVERTORIAL

ΚΘΒΕ: «Αυτή η Νύχτα Μένει» έρχεται τον Δεκέμβριο στο Βασιλικό Θέατρο

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025 01:25
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

super_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League 2: Καταγγελία για χαστούκι του προέδρου του Αιγάλεω στον τερματοφύλακα της ομάδας

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

1 / 3