Νέο ξέσπασμα Συρίγου κατά Λιάγκα: «Μην κουνάς το δάχτυλο στους γονείς των θυμάτων των Τεμπών!»

Με τον Γιώργο Λιάγκα, για τον τρόπο που σχολίασε τη νυχτερινή έξοδο του Πάνου Ρούτσι, τα έβαλε ο Νίκος Συρίγος.

«Μπαίνουμε ακριβώς ξανά στην ίδια διαδικασία που κάνει όλη αυτή η αλητεία του διαδικτύου, με το αν φοράει κραγιόν η κ. Καρυστιανού, αν είναι χαρούμενη. Χωρίς να έχουμε γίνει συνέταιροι στον πόνο τους κουνάμε το δάχτυλο. Ο Γιώργος Λιάγκας κουνάει το δάχτυλο στον Πάνο Ρούτσι πώς πρέπει να φερθεί. Δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρουμε image maker για τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Για να είναι αρεστοί σε εμάς ή να τους δίνουμε την έγκρισή μας», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος.

«Επίσης, επειδή ακούω τον Λιάγκα διαρκώς να λέει για πολιτική εκμετάλλευση του Ρούτσι, βάζεις στο μυαλό κάποιον ότι κάνεις κι εσύ το ίδιο. Αν δεις το απόσπαμα γι αυτά που λες για τον Ρούτσι, το πώς έχει διοχετευτεί στα social media και πώς γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και λάσπης προς τον Πάνο Ρούτσι, από όλα αυτά τα τρολ του διαδικτύου, εύκολα μπαίνει κι εμένα στο δικό μου το μυαλό ότι μπορεί κάποιος να εκτελεί εντολές για να το κάνει αυτό. Και δεν ξέρω τι είναι πιο ανησυχητικό, η άποψη κάποιου να κάνει μαθήματα image στον Πάνο Ρούτσι ή αν όντως τον έχουν βάλει κάποιοι να το κάνει», πρόσθεσε ο Νίκος Συρίγος.

«Επίσης να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή ο Λιάγκας επαναλαμβάνει διαρκώς για το θέμα των αριστερούληδων κλπ, στο δικό μου το μυαλό, δεν είναι θέμα αριστεράς ή δεξιάς το θέμα των Τεμπών. Είναι μια μάχη ανάμεσα στους ανθρώπους και τα τέρατα. Ας δούμε πού θα ταχθούμε σε αυτή τη μάχη. Και αν θα είμαστε με τους ανθρώπους ή με τα τέρατα. Δεν σας ζήτησα να γίνεται συνέταιροι στον πόνο τους, μην τους κουνάτε το δάχτυλο», κατέληξε.

