Τηλεθέαση Παρασκευής: Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι τρέλαναν ξανά τα …μηχανάκια

Ξεκάθαρο νικητή είχε η prime time της Παρασκευής 28/11. Για ακόμη μία φορά, το Σόι Σου πήρε διπλή πρωτιά, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης, Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι έφτασαν στο 28,5% στο δυναμικό κοινό (33,3% στο τέταρτο 21:00 – 21:15) και 27,5% στο σύνολο (32,3% στο τέταρτο 21:30 – 21:45).

Δεύτερη ήρθε η παιδική ταινία Μαλλιά κουβάρια με 16,3%, ενώ ακολούθησε το Voice με 14,5% και η ελληνική ταινία του Mega, η Θεία από το Σικάγο με 10,6%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το σόι σου – 28,5%

The Voice – 14,6%

GNTM – 9,7%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 9,4%

Στην πίεση – 1,1%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το σόι σου – 27,5%

The Voice – 20,6%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11,5%

GNTM – 7,8%

Στην πίεση – 1,6%

