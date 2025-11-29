Τηλεθέαση Παρασκευής: Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι τρέλαναν ξανά τα …μηχανάκια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ξεκάθαρο νικητή είχε η prime time της Παρασκευής 28/11. Για ακόμη μία φορά, το Σόι Σου πήρε διπλή πρωτιά, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης, Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι έφτασαν στο 28,5% στο δυναμικό κοινό (33,3% στο τέταρτο 21:00 – 21:15) και 27,5% στο σύνολο (32,3% στο τέταρτο 21:30 – 21:45).
Δεύτερη ήρθε η παιδική ταινία Μαλλιά κουβάρια με 16,3%, ενώ ακολούθησε το Voice με 14,5% και η ελληνική ταινία του Mega, η Θεία από το Σικάγο με 10,6%.
Η τηλεθέαση αναλυτικά
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Το σόι σου – 28,5%
The Voice – 14,6%
GNTM – 9,7%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 9,4%
Στην πίεση – 1,1%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Το σόι σου – 27,5%
The Voice – 20,6%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11,5%
GNTM – 7,8%
Στην πίεση – 1,6%
